Havertz und Gündogan auf dem Markt: Warum die Transfer-Taskforce des FC Bayern nicht zuschlägt

Von: Florian Schimak

Teilen

Einige DFB-Stars stehen vor einer ungewissen Vereinszukunft. Kai Havertz oder Ilkay Gündogan könnten in diesem Sommer wechseln. Ohne Ambition dabei: Der FC Bayern.

München – Sie waren am vergangenen Montag wichtige Protagonisten – ohne, dass sie dabei 90 Minuten auf dem Feld standen.

Ilkay Gündogan Geburtsdatum: 24. Oktober 1990 (32 Jahre) Verein: Manchester City (Vertrag bis 30. Juni 2023) Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 25 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Havertz und Gündogan beim DFB-Team gefragt – aber nicht beim FC Bayern

Während Kai Havertz im Benefizspiel gegen die Ukraine (3:3) immerhin nach der Pause eingewechselt wurde und mit einem Treffer sowie einem herausgeholten Elfmeter dafür sorgte, dass das DFB-Team zumindest ein Remis einfuhr, feierte Ilkay Gündogan noch in Manchester das Triple.

Im Anschluss an die denkwürdige Ukraine-Partie wurden die Rufe nach beiden allerdings laut. Havertz, so der Tenor, muss in Zukunft bei Hansi Flick gesetzt sein. Und Gündogan, immerhin Kapitän bei ManCity, soll laut Meinung einiger Experten, die Nationalmannschaft als Anführer und Führungsfigur durch die kommenden, unruhigen Monate geleiten.

Kai Havertz (l.) und Ilkay Gündogan (r.) spielen bei den Transfer-Planungen keine Rolle. © IMAGO / Shutterstock /Sven Simon /NurPhoto

Vertrag von Gündogan bei ManCity läuft aus – Havertz will Chelsea verlassen

Dabei steht weder bei Havertz, noch bei Gündogan fest, wo sie in der neuen Saison spielen werden! Allerdings: Beim City-Kapitän soll eine erste Entscheidung bereits gefallen sein. Eine Rückkehr zum BVB wird es offenbar nicht geben. Zwar hätten sich die Dortmunder Bosse mit einem Comeback von Gündogan im Signal-Iduna-Park beschäftigt, letztlich sei ein Transfer aber nicht umsetzbar, will die Bild wissen.

Den 32-Jährigen zieht es entweder zum FC Barcelona oder zum FC Arsenal. Auch eine Vertragsverlängerung bei ManCity, wo sein Vertrag in wenigen Tagen ausläuft, ist nicht ausgeschlossen. Allerdings: Je länger sich die Ungewissheit hinzieht, desto eher ist mit einem Abschied aus dem Etihad Stadium zu rechnen.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Havertz und Gündogan mögliche Transferziele des FC Bayern?

Bei Kai Havertz deutet aktuell auch alles auf einen Wechsel hin. Der Offensiv-Star vom FC Chelsea soll den Bossen dort bereits mitgeteilt haben, dass er die Blues verlassen möchte – trotz Vertrag bis 2026. Ebenfalls Arsenal und Real Madrid werden als möglich zukünftige Ziele gehandelt. Als Ablösesumme werden um die 60 Millionen Euro genannt.

Nicht wenige Fans des FC Bayern stellen sich die Frage: Warum bieten die Münchner bei Gündogan und Havertz nicht mit? Handelt es sich doch bei beiden Stars um einen Sechser und einen Stürmer – und somit genau um das Profil, das die Bayern in diesem Sommer suchen.

Gündogan und Havertz: FC Bayern sucht nach Sechser und Mittelstürmer mit anderem Profil

Die Transfer-Taskforce an der Säbener Straße, bestehend aus Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Marco Neppe und Thomas Tuchel, hat gänzlich andere Pläne. Gündogan ist zum einen nicht der körperlich robuste Sechser, den sich Bayern-Trainer Tuchel wünscht.

Zudem ist er mit 32 im fortgeschrittenen Alter und vom Spielertyp Joshua Kimmich auch viel zu ähnlich. Selbst Bundestrainer Flick hat im DFB-Probleme, für beide gemeinsam die passende Position zu finden. Dies wird auch bei den Überlegungen der Bayern eine Rolle gespielt haben.

Kai Havertz Geburtsdatum: 11. Juni 1996 (24 Jahre) Verein: FC Chelsea (Vertrag bis 2026) Position: Hängende Spitze Marktwert: 60 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern bereitet angeblich Angebote für Osimhen und Vlahovic vor

Havertz, der bei Chelseas abgelaufener Katastrophen-Saison als Mittelstürmer zum Einsatz kam und der beste Torschütze bei den Blues war (sieben Treffer), wird in München allerdings nicht als Neuner gesehen. Da verfolgen die Bayern-Bosse andere Ideen.

Angeblich soll der FC Bayern die ersten Angebote für Victor Osimhen (SSC Neapel) und Dusan Vlahovic (Juventus Turin) vorbereiten. Beide sind klassische Mittelstürmer und klare Neuner, während Havertz auch hängend oder auf dem Flügel agieren kann.

Tuchel, unter dem Havertz anderthalb Jahre in London spielte, wird sich mit den Stärken des 24-Jährigen bestens auskennen – weshalb die Bayern offenbar nach einem anderen Spielerprofil suchen.

Auch wenn etliche FCB-Fans Havertz oder Gündogan gerne im Bayern-Trikot sehen würden – einen Transfer kann man aktuell fast gänzlich ausschließen. (smk)