„Eine Frechheit“: Boateng-Berater tobt wegen Bayern-Gegner Heidenheim

Von: Sascha Mehr

Teilen

Heidenheim-Cheftrainer Schmidt äußert sich zu den Gerüchten um Ex-Bayern-Star Jerome Boateng und zieht das Unverständnis dessen Beraters auf sich.

München/Heidenheim – Kürzlich überraschte die Meldung, dass Jérôme Boateng am Mannschaftstraining des FC Bayern teilnimmt und der deutsche Rekordmeister darüber nachdenkt, den Ex-Nationalspieler zu verpflichten. Am Ende entschieden sich die Verantwortlichen aber gegen eine Rückkehr des Innenverteidigers, der bereits von 2011 bis 2021 beim FCB unter Vertrag stand. Der laufende Prozess gegen Boateng soll angeblich den Ausschlag bei der Entscheidung gegeben haben.

Jérôme Boateng Geboren: 3. September 1988 (Alter 35 Jahre), Berlin Letzter Verein: Olympique Lyon Position: Innenverteidiger

Keine Rückkehr von Ex-Bayern-Star Boateng

Damit sucht der Weltmeister von 2014 weiter nach einem neuen Klub, nachdem sein Vertrag bei Olympique Lyon Ende Juni dieses Jahres ausgelaufen war. Boatengs Fitnesswerte sollen überragend sein und er könnte einem Verein direkt helfen. Offenbar war Aufsteiger 1. FC Heidenheim, der am vergangenen Spieltag eine Niederlage beim FC Bayern München einstecken musste, ein Kandidat.

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt wies das Interesse am 35-Jährigen nun aber zurück. „Von meiner Seite kann ich sagen, dass ich sehr überrascht von dem war, was ich gelesen habe. Wir haben eine DNA mit jungen, hungrigen Spielern, die wir ausbilden und nach vorne bringen. Da würde er nicht ganz so gut reinpassen“, sagte Schmidt beim Pay-TV-Sender Sky.

Heidenheim-Cheftrainer Frank Schmidt (l.) äußerte sich zu einer möglichen Verpflichtung von Jérôme Boateng. © Imago

Diese Aussage des 49-Jährigen sorgte bei der Boateng-Seite für großes Unverständnis. „Wir sind sehr verwundert über die Aussagen von Frank Schmidt. Jérôme hat Heidenheim nie sein Wort gegeben und zu keiner Zeit sein Interesse an einem Wechsel dorthin hinterlegt“, sagte Boateng-Berater Tolga Dirican zur Bild. Heidenheim habe um seinen Mandanten „gebuhlt“, sagte Dirican: „Dies nun so umzudrehen, als ob Heidenheim Jérôme absagt, ist eine Frechheit und skurril zudem.“

Heidenheim hat offenbar kein Interesse an Ex-Bayern-Star Boateng

Nach Informationen der Bild soll es Anfang November ein Treffen zwischen der Boateng-Seite und Holger Sanwald, Vorstandvorsitzer des 1. FC Heidenheim, gegeben haben. Ein offizielles Statement des Vereins zu den Gerüchten um eine Boateng-Verpflichtung gab es jedoch nicht.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Damit geht die Suche nach einem neuen Verein weiter. Ein Karriereende ist für den 35-Jährigen, der in seiner Laufbahn zahlreiche Titel gewinnen konnte, offenbar noch kein Thema. (smr)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.