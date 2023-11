Heidenheim-Stürmer Kleindienst vor Bayern-Spiel: „Auch für Harry Kane etwas Besonderes“

Von: Vinzent Tschirpke

Am Samstag kommt der 1. FC Heidenheim zum FC Bayern. Stürmer Tim Kleindienst sprach vor der Partie mit unserer Zeitung – natürlich auch über Harry Kane.

München – Der FC Bayern empfängt am Samstagmittag den Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Diese Partie gab es in der Bundesliga bislang noch nicht. Vor der Partie in der Allianz Arena hat Tim Kleindienst mit dem Münchner Merkur und tz gesprochen.

Tim Kleindienst, was überwiegt vor der Partie beim FC Bayern: Vorfreude auf ein Highlight oder die Sorge davor unter die Räder zu kommen?

Sorgen wären fehl am Platz, am Ende des Tages ist auch diese Partie ein ganz normales Bundesligaspiel. Natürlich ist es etwas Besonderes, gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu spielen. Aber sobald man mit Angst ins Spiel geht, kann es nur schief gehen.

Wie wollen Sie die Partie angehen?

Dass Bayern der Favorit und wir der absolute Underdog sind, ist klar. Wir müssen unsere Qualitäten trotzdem auf den Platz bringen: Vollgas geben, die Bayern ärgern und ausnutzen, was sie uns anbieten.

Heißt konkret?

Wir fahren nicht nach München, um vor unserem Strafraum zwei Busse zu parken. Natürlich wäre es falsch, mit Vollgas ins offene Visier zu rennen – dafür ist Bayern schlicht zu gut. Sich aber nur hinten reinzustellen und abzuwarten, wäre auch keine gute Idee. Es geht darum, die Mischung zu finden.

Der FC Bayern ist in dieser Saison anfällig bei Standards, Heidenheim hat dagegen schon einige Treffer nach ruhendem Ball erzielt. Ein Mittel zum Erfolg?

Standards nehmen immer einen Grundteil des Trainings ein. Für uns ist klar, dass wir darüber gefährlich sein können – und mit Jan-Niklas Beste einen Schützen haben, der sie sehr gut schlagen kann. Es müssen aber auch die Laufwege stimmen und man braucht die richtigen Abnehmer. Wenn nur Spieler mit 1,70 Metern im Strafraum stehen, brauch man den Ball auch nicht reinschlagen (lacht). Gegen Stuttgart hat es gut geklappt, wir haben nach einer Ecke getroffen. Trotzdem zeigt dieses Spiel auch, worin wir uns verbessern müssen.

Wieso?

Wir hatten viele Gelegenheiten nach ruhendem Ball, haben aber „nur“ einen Treffer daraus erzielt. Da hätten wir sicher mehr draus machen können – auch wenn wir insgesamt darin sicher ganz gut sind.

Sie haben in dieser Partie kurz vor Schluss einen Ball quasi von der Mittellinie ins leere Tor geschossen, genau wie Harry Kane, der gegen Darmstadt einen ähnlichen Treffer erzielte.

Diese Art von Toren wurde in letzter Zeit häufiger geschossen, Florent Muslija hat für Paderborn kürzlich einen ähnlichen Treffer erzielt. Die Stürmer reagieren damit auf Veränderungen im Torwartspiel. Viele Keeper sind präsent, spielen mit und stehen dadurch sehr hoch. Wenn man dafür ein gutes Auge hat, nimmt man es wahr und probiert es mal – in dem Moment läuft das aber ganz instinktiv.

Achten Sie als Stürmer am Samstag ganz besonders auf Harry Kane?

Wenn man gegen einen Weltklassestürmer spielt, kann man sich immer etwas abgucken: Wie verhalten die sich, wann bewegen die sich wohin, schließlich sind sie ja nicht umsonst Weltklasse. Trotzdem entwickelt man als Angreifer seinen ganz eigenen Spielstil, der einen auszeichnet.

Mit Kane und Guirassy ragen in dieser Spielzeit zwei Stürmer ganz besonders heraus.

Wahrscheinlich ist es selbst für einen Harry Kane etwas Besonderes, so erfolgreich in eine Saison zu starten. Der Typ ist es gewohnt, viele Tore zu schießen, aber dass er dermaßen einschlägt, kannst du vorher nie wissen. Und auch Guirassy hatte zu Beginn einen wahnsinnigen Lauf. Als ich in der zweiten Liga Torschützenkönig geworden bin, hatte ich eine ähnliche Phase: Auf einmal klappt alles, und gefühlt geht jeder Ball rein.

Woran liegt das?

Wenn einmal der Knoten geplatzt ist, hat man das Quäntchen Glück auf seiner Seite. Selbst, wenn man einen Ball nicht richtig erwischt, haut man ihn trotzdem irgendwie rein. Das kann man nicht erklären. Es ist aber schwierig, Stürmer zu vergleichen: Ob man in einer Spitzenmannschaft oder für einen Aufsteiger spielt, verändert natürlich die Anzahl an Möglichkeiten, die man bekommt. Deshalb ist es umso wichtiger, die wenigen Chancen zu nutzen.

Interview: Vinzent Tschripke