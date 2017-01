Heinrich heute: Uli Hoeneß, die Pelle und der Schafsaitling

München - tz-Kolumnist Jörg Heinrich betrachtet in der Rubrik "Heinrich heute" die Sportwelt. Diesmal schreibt er über das Verbal-Duell zwischen Uli Hoeneß und Hans-Joachim Watzke.

Es scheppert wieder zwischen München und Dortmund. Zuerst hat Uli Hoeneß den BVB getriezt, der den Bayern „richtig auf die Pelle rücken wollte“, jetzt aber zwölf Punkte hinten ist. Dann hat Aki Watzke zurück gekeift, Hoeneß leide unter einer „Wahrnehmungsstörung“. Vielleicht können wir zur Entspannung beitragen. „Pelle“, das ist nun mal die Sprache der Wurstindustrie, das hat Uli nicht bös gemeint. Er hätte auch sagen können, „Dortmund wollte hautnah herankommen“ – aber dem Wurstfabrikanten kommt dabei natürlich sofort die Pelle in den Sinn. Außerdem hat Hoeneß Entzug, seine Bratwürste stecken nämlich in gar keiner Pelle, sondern in einem Schafsaitling. Sprich: Wenn sich die Chance ergibt, die gute alte Pelle zur Sprache zu bringen, muss sie genutzt werden. Auf jeden Fall ist es schön, wenn sich FCB und BVB wieder wie früher die Pelle zuspielen.

Jörg Heinrich