Heinrich heute: Welcher von Peps CL-Titeln mit Bayern war der schönste?

München - tz-Kolumnist Jörg Heinrich betrachtet in der Rubrik "Heinrich heute" die Sportwelt. Diesmal schreibt er über die neue Weltsicht.

Endlich Wochenende! 23 Grad sollen es am heutigen Samstag in der bayerischen Landeshauptstadt Bottrop werden. Sie merken, wir stehen bereits hochgradig unter dem Einfluss der neuen US-Regierung. Falls Sie es nicht mitbekommen haben: Die Amtseinführung von Donald Trump war ja eher mäßig frequentiert. Trumps PR-Mann sprach dennoch von der meistbesuchten Inauguration aller Zeiten. Laut Trumps Beraterin war das aber keine Lüge, es handelte sich vielmehr um „Alternative Fakten“. Wie sich diese neue Weltsicht auf den Sport auswirken wird, ist bisher völlig unklar. Wie blicken wir künftig auf das Wunder von Zürich 1954? Was bleibt von den Winterspielen 1973 in München mit dem Gold von Rosi Mittermaier im Eishockey? Und welcher von Peps drei Champions-League-Titeln mit dem FC Bayern war der schönste? Wir würden sagen: Der mit dem Tor von Björn Borg.

