Maximilian Hennig verlängert nach WM-Titel beim FC Bayern München bis 2026

Von: Sarah Georgi

Maximilian „Maxi“ Hennig ist nicht nur für den FC Bayern München am Ball. Mit der U17-Nationalmannschaft ist er Europameister und Weltmeister geworden. © Collage: IMAGO / ANP; IMAGO / MIS

Insgesamt vier Jugendspieler des FC Bayern wurden mit der deutschen U17-Nationalmannschaft Weltmeister. Mit Maximilian Henning hat der FCB verlängert.

München – Kaum ist Maxi Hennig aus Indonesien zurück in München, gibt der FCB bekannt, dass der 17 Jahre alte Linksverteidiger seinen Vertrag verlängert hat. Vor wenigen Tagen gewann Henning mit der deutschen U17-Nationalmannschaft unter Trainer Christian Wück die Weltmeisterschaft. Seinen Vertrag in München wäre am Saisonende ausgelaufen. Nun hat er beim FC Bayern ein neues Arbeitspapier bis Juni 2026 unterschrieben.

Auf der Homepage des FCB wird Halil Altintop, Sportlicher Leiter des FC Bayern Campus, wie folgt zitiert: „Maxi stand bei allen WM-Spielen für Deutschland in der Startelf. Er ist Bayer und seit Beginn an für unseren Nachwuchs am Ball. Er verkörpert menschlich und sportlich genau das, was wir uns beim FC Bayern für einen Spieler in seinem Alter wünschen und freuen uns daher sehr, dass dieses hochtalentierte Eigengewächs auch weiterhin mit uns seinen Entwicklungsweg fortsetzen möchte.“

Hennig ist Stammspieler in der U19 bei Bayern

Der junge Linksverteidiger, der schon seit der E-Jugend für den FC Bayern München spielt und aus Eichenried (Gemeinde Moosinning) kommt, spielte in der F-Jugend zwei Jahre lang beim FC Ismaning. Anschließend durchlief er bei den Bayern die verschiedenen Jugendmannschaften und spielt nun in der U19. Dort zählt er zum Stammpersonal. In der laufenden Saison spielte er zehnmal in der U19-Bundesliga und dreimal in der UEFA Youth League.

In diesem Jahr war er zudem schon mal äußerst erfolgreich mit der deutschen U17, als er in Ungarn Europameister wurde. Dort war er, ganz im Gegensatz zur WM jetzt, überwiegend noch Ergänzungsspieler. In einigen Spielen wurde er gar nicht eingewechselt. Nun also auch die Weiterentwicklung zum Stammspieler in der Nationalelf. Kein Wunder also, dass der FC Bayern München Maximilian Hennig weiter in seinen Reihen halten will. Zusätzlich dürften sich die Münchner darüber freuen, dass sie Hennig als echtes Eigengewächs bezeichnen können. (sg)