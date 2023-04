Das ist Herbert Hainers Rolle in der aktuellen Bayern-Krise

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

In der Bayern-Krise tritt Herbert Hainer als starker Präsident auf. Die großen Entscheidungen treffen aber offenbar andere Personen im Verein.

München – Es gibt beim FC Bayern ein ungeschriebenes Gesetz, das besagt: Wann immer der Präsident in einer öffentlichen Mitteilung erwähnt wird, steht er an erster Stelle. Logisch, Herbert Hainer ist auf dem Papier der starke Mann dieses Vereins, er steht dem Aufsichtsrat vor. Aber es ist schon auch bekannt, dass dem 68-Jährigen Formalien wie diese sehr wichtig sind. Da geht es ums Prinzip – und auch ein wenig ums persönliche Empfinden.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: über 300.000

FC-Bayern-Präsident Hainer tritt als erster Boss auf, doch Kahn und Brazzo stehen in der Schusslinie

Am Samstag in Mainz trat Hainer als erster Boss vor die Medien, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic folgten. Und die Rolle, die der Präsident in dieser aktuell dramatischen Bayern-Krise hat, wurde in diesen Momenten deutlich. Er wird gefragt, er gibt Antworten – aber er steht nicht in der Schusslinie. Vielmehr muss er kritisch beäugen, was die Herren, mit denen er als starkes Trio auftritt und auf den Tribünen der Republik abgelichtet wird, da so tun.

Dass seine Worte zur sportlichen Lage weniger Gewicht haben als jene der primär in der Verantwortung stehenden, ist keine Abwertung seines Wirkens, sondern die logische Konsequenz dieser Konstellation. Genau wie der Tatsache, dass er eben nicht Uli Hoeneß ist. Er will und muss es aber auch gar nicht sein.

Herbert Hainer: Stets involviert, aber selten federführend bei sportlichen Entscheidungen

Als Hainer die Gerüchte um ein Aus von Oliver Kahn am vergangenen Donnerstag öffentlich zurückwies, wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Böse Zungen sagten da – im Scherz und in Erinnerung an die Causa Julian Nagelsmann, dem Hainer drei Tage vor seinem Aus offiziell den Rücken gestärkt hatte –, dass Kahns Tage als CEO des FC Bayern ab jetzt gezählt seien.

Dabei schwang freilich der Eindruck aus der damals nicht ganz glücklichen Kommunikation mit, aber auch eine Sichtweise, die aus den oberen Gremien zu hören ist: dass Hainer zwar stets involviert, aber nicht bei jeder sportlichen Entscheidung federführend ist. Und dass Hoeneß nach wie vor die Fäden zieht.

Herbert Hainer hält seit Ende 2019 das Präsidentenamt beim FC Bayern München inne. © eu-images/imago

Herbert Hainer: FC-Bayern-Präsident bedient besondere Nische im Verein

Als Vorwurf muss man das allerdings nicht sehen. Denn Hainer bedient – qua Amt und Persönlichkeit – auch andere Nischen in diesem Verein. Und zwar solche, die am Scheideweg zwischen Heimatverbundenheit und Weltoffenheit essenziell sind. Hainer war kein Profi-Fußballer, aber er ist ein mehr als erfahrener Geschäftsmann. Und er wurde von Hoeneß als Nachfolger installiert, weil er Werte und Familiengedanken dieses speziellen wie emotional aufgeladenen Vereins nicht nur verstanden hat, sondern lebt.

Die Liste der in seinen Amtszeiten ins Leben gerufenen und bedienten sozialen Projekte ist lang, und Hainer ist sich auch nicht zu schade, den regelmäßigen Austausch mit den Fans zu suchen. Er hat sein Ohr an der Basis, er schaut nach links und rechts. Das mag nicht ganz so populär sein wie die Arbeit auf dem Platz. Aber genauso wichtig. (Hanna Raif)