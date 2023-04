„Kannst nicht vier Whisky-Cola trinken“: Effenberg watscht Ex-Bayern-Trainer für „Doppelpass“-Auftritt ab

Von: Patrick Mayer

Teilen

Hermann Gerland, Ex-Co-Trainer des FC Bayern, berichtet im „Doppelpass“ von Sport1 über sein schwieriges Verhältnis zu Hasan Salihamidzic - bei Whisky-Cola. Das gefällt Experte Stefan Effenberg so gar nicht.

München - Es war ein „Doppelpass“-Auftritt bei Sport1, der die Fans im TV-Studio johlen ließ und der bei Social Media für allgemeine Erheiterung sorgte.

Sport1-„Doppelpass“: Ex-Bayern-Assistent Hermann Gerland erregt mit Whisky Cola Aufsehen

Hermann Gerland, langjähriger Co-Trainer des FC Bayern und zeitweise Coach der zweiten Mannschaft der Münchner, offenbarte vor Millionenpublikum sein offenbar schwieriges Verhältnis zum Sportvorstand des Rekordmeisters, Hasan Salihamidzic.

Er tat dies süffisant und streckenweise in Stammtischmanier, während er mitten im Fußball-Talk Whisky-Cola trank, und zwar nicht nur einen. Und zwar nicht etwa spät abends, sondern um die Mittagszeit. Dieses Verhalten hat nun Stefan Effenberg entschieden kritisiert, seinerseits Botschafter des Klubs.

Hermann Gerland lieferte einen launigen Doppelpass-Auftritt – sein Getränke-Konsum gefiel Stefan Effenberg nicht. © Screenshot Sport1

FC Bayern: Stefan Effenberg kritisiert Hermann Gerland für „Doppelpass“-Auftritt

„Ich fand seinen Auftritt, ehrlich gesagt, bedenklich. Er hat zwar ein paar Sprüche rausgehauen, sein Auftreten war aber trotzdem grenzwertig“, meinte der ehemalige Bayern-Profi in seiner Kolumne bei t-online: „Als Assistenzcoach der deutschen U21-Nationalmannschaft hat er die Verantwortung für die Nachwuchsspieler, bei der WM in Katar war er noch als Co-Trainer von Hansi Flick dabei. Dann kannst du dich nicht in eine Live-Sendung setzen und dabei um elf Uhr morgens vier Whisky-Cola trinken.“ Gerland habe eine „riesige Vorbildfunktion, die er spätestens nach dem dritten Glas vielleicht vergessen hat“, schrieb Effenberg.

Du kannst dich nicht in eine Live-Sendung setzen und dabei um elf Uhr morgens vier Whisky-Cola trinken.

Der 68-jährige Westdeutsche war unter anderem unter Flick Co-Trainer des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters, der Bundestrainer nahm ihn anschließend als Kurzzeit-Assistent mit dem DFB-Team mit zur Weltmeisterschaft im Emirat. Gerland ist seit Jahren für seine hemdsärmelige Art bekannt, erschien an der Geschäftsstelle an der Säbener Straße in München auch schon mal in Flip Flops.

Sport1-Moderator Florian König hatte Gerland in der Sendung gefragt, was er denn da trinke. „Whiskey-Cola light. Dann werd‘ ich bisschen lockerer. Das ist auch gut für die Sendung“, sagte Gerland freimütig, machte eine Prost-Geste nach und trank einen Schluck. Das Publikum wirkte begeistert - Effenberg ist es wohl nicht.

Neutraler Bayern-Experte? Stefan Effenberg (2. oben re.) inmitten der Münchner Bosse auf der VIP-Tribüne der Allianz Arena. © IMAGO / ActionPictures

Sport1-„Doppelpass“: Ex-Bayern-Assistent Hermann Gerland motzte gegen Hasan Salihamidzic

„Es kann nicht sein, dass ein Vertreter der älteren Generation dann dafür gefeiert wird – da kann ich nur den Kopf schütteln. (...) Man hat eine Verantwortung gerade vor so einem Millionenpublikum. Das habe ich so noch nie erlebt und das darf nicht gefeiert werden. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis“, meinte der frühere Nationalspieler in seiner Kolumne weiter. Markant: Heute ist der 54-jährige Effenberg Markenbotschafter der Münchner, dennoch bewertet er deren Außendarstellung im „Doppelpass“ als Experte. Auch bei der Ausgabe mit Gerland saß er im Studio.

Gerland hatte in der Sendung nicht gerade löblich über Bayerns Sportchef Salihamidzic gesprochen, mit dem er einst zusammenarbeitete: „Es passiert, dass sich zwei Menschen nicht abkönnen.“ (pm)