Warum verließ er den FC Bayern? Hernandez packt über „Kälte“ und „Sprache“ aus

Von: Sascha Mehr

Lucas Hernandez, den es vom FC Bayern München zum französischen Top-Klub PSG zog, hat sich nun zu den Gründen für seinen Wechsel geäußert.

Paris/München – Lucas Hernandez, der einst für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Bayern München kam, konnte beim deutschen Rekordmeister nie restlos überzeugen. Schuld daran waren natürlich auch seine zahlreichen Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwarfen. Kürzlich wurde das Kapitel des französischen Nationalspielers an der Säbener Straße beendet, es zog ihn zu PSG.

Lucas Hernandez Geboren: 14. Februar 1996 (Alter 27 Jahre), Marseille, Frankreich Verein: Paris Saint Germain Position: Innenverteidiger

FC Bayern: Hernandez zu PSG

45 Millionen Euro Ablöse war dem französischen Abomeister der Neuzugang wert, obwohl Hernandez wegen eines Kreuzbandrisses in der letzten Saison nur sieben Bundesliga-Spiele für den FC Bayern bestritt – das letzte übrigens bereits am 12. November 2022. Danach ging es zur WM nach Katar und mit der dort erlittenen Verletzung war die Saison gelaufen.

Nach knapp drei Wochen bei seinem neuen Klub hat sich Hernandez nun zu seinem Abschied vom FC Bayern München geäußert. Der Franzose hat zugegeben, dass nicht nur sportliche Gründe den Ausschlag gegeben haben, den deutschen Rekordmeister zu verlassen und beim französischen Top-Klub Paris Saint-German anzuheuern.

Lucas Hernandez zog es vom FC Bayern zu PSG. © IMAGO/Yoshio Tsunoda

„Ich weiß nicht, ob es an der Kälte oder der Sprache liegt. Bei Bayern habe ich mich oft verletzt, ich bin mir dessen bewusst und sorge dafür, dass mir das nicht wieder passiert. Ich wollte mein Leben ändern, zurück in mein Land, nach Frankreich, wo ich die Sprache spreche“, sagte er zur französischen Tageszeitung L‘Equipe.

FC Bayern: Hernandez spricht über Gründe für Abgang

Hernandez bestätigte, dass er mit der deutschen Sprache große Probleme hatte in seinen vier Jahren beim FC Bayern: „Ich wollte zurück in ein Land, in dem ich mich wohler, zu Hause fühlen würde.“ Obwohl er auch beim deutschen Rekordmeister hätte weitermachen und seinen Vertrag verlängern können, entschied er sich deshalb bewusst für einen Transfer zu PSG.

Die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain hatten den Innenverteidiger mit dem Projekt PSG und den hohen Zielen überzeugt. „Ich habe mit meinen Angehörigen gesprochen. Ich bin auch sehr ehrgeizig und werde versuchen, in die Geschichte des Vereins einzugehen. Nicht um eine Legende zu werden, sondern um alles zu tun, um mit Paris alles zu gewinnen. Das ist es, was mich motiviert“, so Hernandez zur L‘Equipe.

Beim FC Bayern verabschiedete sich Hernandez emotional, was ihm nicht alle abkauften. Unter anderem Bayern-Ikone Mehmet Scholl kommentierte die Abschiedsworte des Franzosen mit Spott. (smr)