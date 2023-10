Wird Mathys Tel eingebürgert? Bayern-Star äußert sich

Von: Johannes Skiba

Teilen

Mathys Tel könnte theoretisch in einigen Jahren für den DFB auflaufen. Der französische FC-Bayern-Stürmer hat sich nun zu den Spekulationen geäußert.

München – Der Ausbildungsfokus des DFB hat in den letzten Jahren die Position des Mittelstürmers eindeutig vernachlässigt. Kein deutscher Strafraumstürmer befindet sich auf internationalem Topniveau. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte für die USA-Reise mit Borussia Dortmunds Niclas Füllkrug und Union Berlins Kevin Behrens zwar zwei starke Angreifer. Beide sind jedoch bereits über 30 Jahre alt und stehen somit nicht für die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft.

Mathy Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre), Sarcelles, Frankreich Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Stürmer

FC Bayern Tel könnte erst 2027 für DFB-Elf auflaufen

Mit Mathys Tel vom FC Bayern wurde dagegen zuletzt ein 18-jähriges Toptalent mit einer Einbürgerung in Verbindung gebracht. Sogar DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußerte sich zu dieser Diskussion. Der Stürmer selbst weilt aktuell bei der französischen U21 und sagte laut der Bild: „Ich bin sehr happy, hier zu sein. Es gibt nichts Besseres als das Gefühl, Frankreich zu repräsentieren.“

Dieses Statement könnte nun für etwas Ruhe in dieser Debatte sorgen. Denn aufgrund der verschiedenen FIFA-Regularien könnte der Angreifer darüber hinaus erst im Jahr 2027 für Deutschland auflaufen. Es ist äußert unwahrscheinlich, dass der Youngster so lange auf sein Debüt in der Nationalmannschaft warten möchte. Auch wenn die Konkurrenz in der Offensive der Équipe Tricolore besonders groß ist, hat Tel bereits angedeutet, dass er für höhere Aufgaben und damit auch die französische Nationalmannschaft bestimmt ist.

Mathys Tel vom FC Bayern ist aufgrund seiner herausragenden Leistungen als Joker aktuell in aller Munde. © Simon/Imago

Auch U21-Coach Thierry Henry von FC-Bayern-Youngster Tel angetan

In der Bundesliga, der Champions League und dem DFB-Pokal schoss der Franzose in zehn Partien sieben Tore für den FC Bayern. Im Schnitt traf der Franzose dabei alle 40 Minuten. Außerdem ist sein Standing im Land des zweimaligen Weltmeisters bereits hoch. Das zeigte zum einen die Nominierung für die U21. Zum anderen hatte der Juniorennationaltrainer Thierry Henry bereits viele lobende Worte für den Münchener übrig.

Auf der Pressekonferenz sagt der frühere Weltklasse-Stürmer: „Er ist jemand, der bei Bayern etwas Außergewöhnliches leistet“, und fügte an: „Natürlich gibt es noch Dinge, an denen er arbeiten muss.“ Nun liege es in der französischen U21-Nationalmannschaft „an ihm, seine Chance zu nutzen, ganz einfach.“ Die Tür zur deutschen Nationalmannschaft bleibt jedoch so lange offen, bis Tel im A-Team Frankreichs debütiert. Große Hoffnungen darf sich er DFB aber nicht machen. Denn in der aktuellen Form könnte eine Nominierung durch Nationalcoach Didier Deschamps, der ebenfalls Gefallen an Tel findet, nicht mehr allzu fern sein. (jsk)