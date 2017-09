Live-Ticker: FC Bayern zu Gast in Berlin - Willy soll es richten

Das erste Spiel nach Carlo Ancelotti. Unter der Leitung von Interimstrainer Willy Sagnol sind die Bayern auf Wiedergutmachung aus, es geht gegen Hertha BSC. In unserem Ticker verpassen Sie nichts.

Vorbericht Hertha BSC - FC Bayern München

Das Bayern-Beben erschüttert weiter die Säbener Straße, Zeit zur Erholung bleibt den Münchnern aber kaum. Schon am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) müssen die Roten auswärts in Berlin wieder liefern, damit die furios aufspielenden Dortmunder nicht noch weiter enteilen. Drei Punkte liegen derzeit zwischen den beiden Teams. Insbesondere die Spieler, die laut Uli Hoeneß mitverantwortlich am Aus von „Don Carlo“ sein sollen, stehen in der Pflicht.

Lässt Willy Sagnol die in die Jahre gekommene FCB-Flügelzange „Robbéry“ wieder gemeinsam zaubern? Und löst Thomas Müller sich von den Fesseln der „Ancelotti-Ära“? Oder haben die FCB-Kicker ihre beste Zeit hinter sich, und der Coach war nur das Bauernopfer einer langfristigen Entwicklung an der Säbener Straße? Alles Fragen, deren Antwort lediglich die Spieler liefern können.

Der Gegner, die Mannschaft von Hertha-Coach Pál Dárdai, ist ausgeglichen in die aktuelle Saison gestartet: Jeweils zwei Siege, Unentschieden und Niederlagen stehen bisher zu Buche. Normalerweise eine einfache Aufgabe für die Bayern, aber was ist schon normal in den letzten Tagen beim Rekordmeister ...

