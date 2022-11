Hertha gegen Bayern live: Wo läuft heute die Bundesliga im TV und Stream?

Setzt FCB Siegesserie fort?

+ © Revierfoto via www.imago-images.de Die Bayern wollen ihre Siegesserie gegen Hertha BSC fortsetzen. © Revierfoto via www.imago-images.de

Der FC Bayern ist am Wochenende zu Gast in der Hauptstadt bei Hertha BSC. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Stream.

München - Nach dem Auslaufen in der Champions League gegen Inter Mailand unter der Woche steht für den FC Bayern am Wochenende das Auswärtsspiel bei Hertha BSC an. Keine leichte Aufgabe, denn der Hauptstadtklub kämpft angesichts gewisser Abstiegsängste um jeden Punkt. Sieben ihrer insgesamt elf Punkte holten die Berliner zu Hause im Olympiastadion (ein Sieg, vier Remis, eine Niederlage). Gerade favorisierte Gegner wie zuletzt RB Leipzig (knapper 3:2-Sieg für RB), Freiburg (2:2) und Hoffenheim (1:1) taten sich schwer gegen die „Alte Dame“.

Bayern haben Rhythmus gefunden - offensiv voller Spielfreude, defensiv sehr diszipliniert

Womöglich sind diese Zahlen jedoch nur ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Elf von Sandro Schwarz. Denn die Bayern scheinen sich von der Schwächephase vor ein paar Wochen erholt und wieder ihren Rhythmus gefunden zu haben. Die aktuelle Phase dürfte ohne Frage eine der bisher stärksten sein in dieser Saison. Der deutsche Rekordmeister dominiert seine Gegner wieder in altbekannter Manier und das mittlerweile über 90 Minuten. Der 3:0-Sieg in der Königsklasse beim FC Barcelona war wohl der bisher kompletteste Auftritt der Mannschaft von Julian Nagelsmann in dieser Spielzeit. In der Offensive agierten die Roten mit viel Kreativität, Spielfreude und Laufbereitschaft - aber auch defensiv ließen die Münchner gegen Robert Lewandowski und Co. nahezu nichts zu.

Vom Schlendrian der letzten Wochen ist bei den Bayern nichts mehr zu sehen

Kehrte zu Beginn der Saison nach derartigen Gala-Auftritten der Schlendrian ein, so ist davon in den letzten Spielen nichts mehr zu sehen. Dem Anschein nach knifflige Aufgaben gegen Freiburg (5:0), Hoffenheim (2:0) und Mainz (6:2) konnten allesamt souverän und auch in der Höhe verdient gewonnen werden. Hertha dagegen musste am vergangenen Spieltag mit der 0:1-Pleite in Bremen einen echten Dämpfer hinnehmen. Die Berliner scheinen keinen guten Zeitpunkt erwischt zu haben, um die Bayern zu empfangen.

Begegnung Hertha BSC - FC Bayern München Anpfiff 5. November, 15.30 Uhr Stadion Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen FC Bayern live: Wo läuft das Spiel im TV und Stream?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt sich wie üblich am Samstag verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga, so auch für das Bayern-Spiel in Berlin. Die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga 1 starten um 14 Uhr - das Einzelspiel läuft dann live auf Sky Sport Bundesliga 2. Die Partie wird auch im Live-Stream via Sky Go (für Sky-Abonnenten kostenlos) und WOW (Abo erforderlich) angeboten.

TV Sky Sport Bundesliga 2 Live-Stream Sky Go, WOW Highlights Sky, DAZN Live-Ticker tz.de

Hertha gegen Bayern im Live-Ticker bei tz.de

Als weitere Option gibt es wie immer auch den Live-Ticker bei tz.de - hier verpassen Sie kein Highlight vom Spiel und werden vor und nach der Partie mit Hintergrund-News versorgt. (kus)