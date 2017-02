Live-Ticker: FC Bayern hinten - Alaba scheitert an Jarstein

Berlin - Der FC Bayern gastiert am Samstag zum Bundesliga-Topspiel bei Hertha BSC. Kann der Rekordmeister auch in der Hauptstadt punkten? Der Live-Ticker aus Berlin.

Hertha BSC - FC Bayern München 1:0 (1:0)

Hertha: 22 Jarstein - 2 Pekarik, 15 Langkamp, 25 Brooks, 21 Plattenhardt - 5 Stark - 24 Haraguchi (90.+4 28 Lustenberger), 3 Skjelbred, 6 Darida, 8 Kalou (90.+2 34 Mittelstädt) - 19 Ibisevic (87. 7 Esswein)

Hertha-Bank: 1 Kraft, 11 Allagui, 14 Stocker, 40 Torunarigha FC Bayern: 1 Neuer - 21 Lahm, 5 Hummels, 27 Alaba, 18 Bernat (78. 29 Coman) - 32 Kimmich (62. 14 Alonso), 23 Vidal (62. 9 Lewandowski) - 10 Robben, 6 Thiago, 11 Douglas Costa - 25 Müller

FCB-Bank: 26 Ulreich, 8 Martinez, 13 Rafinha, 35 Sanches Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg) Tor: 1:0 Ibisevic (21.) Alle Ergebnisse, aktuelle Spielstände und die Live-Tabelle der Bundesliga finden Sie hier.

90.+4 Minute: Lahm bringt den Ball in den Strafraum. Hummels legt ab und Robben verzieht mit rechts völlig.

90.+4 Minute: Dardai zieht seinen letzten Trumpf und schickt Lustenberger für Haraguchi in die Partie.

90.+3 Minute: Die Bayern ziehen ein Powerplay auf - aber Hertha steht hinten sicher.

90.+2 Minute: Bei den Gastgebern kommt Mittelstädt für Kalou ins Spiel.

90.+1 Minute: Erneut fängt Jarstein eine Flanke ab - diesmal von Robben.

90.+1 Minute: Fünf Minuten werden nachgespielt.

89. Minute: Alaba zieht den Ball auf das rechte untere Eck. Jarstein macht sich lang und pariert. Das war die beste Chance der Roten!

88. Minute: Hummels mischt vorne mit und geht nach einem Foul von Darida zu Boden. Freistoß aus etwa 18 Metern in halbrechter Position.

87. Minute: Jetzt wechseln die Gastgeber erstmals. Esswein ersetzt den ausgepumpten Ibisevic.

86. Minute: Douglas Costa nimmt aus rund 30 Metern Maß. Sein Flachschuss landet an Starks Beinen.

84. Minute: Douglas Costa muss mit rechts flanken. Im Zentrum kommt Müller nicht an den Ball. Bauen die Roten noch ein Powerplay auf?

83. Minute: Jarstein begräbt die Kugel nach einer Flanke von Douglas Costa unter sich. Müller streckt sich vergebens. Und auch nach einer Robben-Hereingabe ist der Norweger zur Stelle.

82. Minute: Alonsos Hereingabe aus 30 Metern in halbrechter Position kommt gerade mal bis zur Strafraumgrenze, wo Kalou das Leder wegköpft.

Langkamp sorgt mit einem langen Bein für den nächsten Freistoß in aussichtsreicher Position.

79. Minute: Auch bei einer Niederlage wären die Roten weiter deutlich vorne in der Tabelle. Hier können Sie live verfolgen, welche Auswirkungen die aktuellen Ergebnisse haben.

78. Minute: Letzter Wechsel bei den Bayern - Coman kommt für Bernat. Volle Offensive also!

77. Minute: Ibisevic liegt verletzt auf dem Boden. Der Bosnier geht bei einem Zweikampf mit Alaba zu Boden - offenbar hat er einen Krampf.

74. Minute: Hertha macht das Spiel schnell. Haraguchis halbhoher Ball von der rechten Seite fliegt durch den Fünfer. Da wäre Ibisevic beinahe herangekommen. Die Roten spielen hinten mit dem Feuer.

73. Minute: Lahm legt im Strafraum ab auf Alonso, dessen Schuss wird zur Ecke geblockt. Die Hereingabe pflückt Jarstein herunter.

72. Minute: Wieder kommen Robben und Lahm über rechts. Die flache Hereingabe des Kapitäns landet aber bei Stark.

71. Minute: Lewandowskis Versuch wird von der hochspringenden Mauer abgewehrt. Und dann kommen die Roten gar nicht erst in den Strafraum der Gastgeber.

70. Minute: Langkamp stößt Lewandowki 20 Meter vor dem Tor - jetzt gibt es Freistoß in halblinker Position.

68. Minute: Alonso riskiert gegen Ibisevic zu viel und sieht zurecht Gelb.

68. Minute: Robben will an der Strafraumgrenze an Plattenhardt vorbeigehen und fällt - da will der Schiri kein Foul gesehen haben. Heftig!

66. Minute: Die nächste Gelbe Karte sieht aber Lewandowski, der Skjelbred im Zweikampf auf den Fuß steigt.

65. Minute: Es wird nun deutlich ruppiger. Thiago wird von Darida gelegt - Freistoß im Mittelfeld.

64. Minute: Weil er einen Konter unterbindet und Kalou unfair stoppt, kassiert Hummels die erste Gelbe Karte des Spiels.

63. Minute: Robben dringt von halbrechts in den Strafraum ein. Stark grätscht die Kugel in höchster Not zur Ecke. Der Standard bringt nichts ein.

63. Minute: Damit sind die Roten nun natürlich offensiver aufgestellt.

62. Minute: Vidal und Kimmich verlassen das Feld für Alonso und Lewandowski.

61. Minute: Lahm legt ab auf Thiago, dessen flacher 20-Meter-Schuss aus halbrechter Position bei Jarstein landet.

60. Minute: Gleich kommen Lewandowski und Alonso rein. Ancelotti korrigiert also seine Aufstellung.

58. Minute: Dafür machen die Berliner das Spiel einmal mehr schnell. Daridas Schuss aus 18 Metern in halblinker Position wird leicht abgefälscht und ist damit leichte Beute für Neuer.

58. Minute: Robben wird von Plattenhardt unsanft gebremst. Der Freistoß aus dem rechten Halbfeld verpufft jedoch.

56. Minute: Die besseren Chancen haben weiter die Berliner. Robben dribbelt sich fest und schon läuft der Konter. Kurz vor dem Strafraum legt Kalou auf Haraguchi ab, der Japaner jagt die Kugel aber aus 18 Metern in die Wolken.

55. Minute: Einmal mehr steht Müller bei einem Anspiel im Abseits.

54. Minute: Darida bringt eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld auf den Elfmeterpunkt. Dort klärt Kimmich problemlos.

53. Minute: Lahm gibt den Ball von rechts in den Strafraum auf Robben. Der Niederländer wackelt noch einen Gegner aus, bekommt aber kaum Druck hinter den Ball. Der Flachschuss stellt Jarstein nicht vor Probleme.

50. Minute: Wieder flankt Plattenhardt auf den kurzen Pfosten. Dort kommt Ibisevic vor Alaba an den Ball, setzt diesen unter Druck jedoch daneben. Dennoch: Die Roten müssen wachsam bleiben!

49. Minute: Müller will auf den einlaufenden Robben durchstecken. Plattenhardt fängt die Kugel aber mit etwas Glück ab.

48. Minute: Die Berliner geben hier keinen Ball verloren. Letztlich foult Darida Kimmich im Bayern-Strafraum. Das gibt Freistoß.

47. Minute: Sofort wieder das gewohnte Bild - Hertha zieht sich zurück und versucht es dann mit einem Konter. Haraguchis Flanke missglückt jedoch völlig.

46. Minute: Die zweite Hälfte läuft mit Anstoß für die Roten.

Pausen-Fazit: Wo sind die Champions-League-Bayern? Heute verfallen die Roten wieder in ihren Liga-Trott. So ist der Hertha nicht beizukommen. Hoffentlich steigert sich das Ancelotti-Team nach der Pause.

Pausenpfiff: Die erste Hälfte ist um.

45.+1 Minute: Da ist auch Douglas Costa mit seinem Latein am Ende - er verliert die Kugel gegen zwei Gegenspieler und foult dann Pekarik.

45. Minute: Douglas Costa bringt den Ball aus halblinker Position herein, doch da kommt kein Roter heran.

44. Minute: Wieder ist der Brasilianer nicht vom Ball zu trennen - bis Pekarik ihn unfair bremst. Freistoß für die Roten.

43. Minute: Douglas Costa drängt sich auf links an Pekarik und Haraguchi vorbei und flankt ins Zentrum. Dort bekommt Plattenhardt die Kugel an die Hacke und diese landet bei Jarstein.

42. Minute: Darida geht mit langem Bein dem Ball nach und erwischt dabei Kimmich. Zum Glück ist nichts weiter passiert.

41. Minute: Vidal geht in einem Duell mit Ibisevic zu Boden - aber da war nichts.

39. Minute: Wieder schlägt es im Bayern-Tor ein. Doch zum Glück war Ibisevic bei seinem sehenswerten Seitfallzieher im Abseits. Nach einer Ecke hatte Brooks den Ball per Kopf zum Bosnier befördert.

37. Minute: Alaba gibt den Ball gegen Ibisevic her, der Bosnier läuft sich aber fest. Hummels räumt auf.

35. Minute: Kimmich nimmt Kalou die Kugel ab und schaltet schnell um. Er findet Robben im Strafraum, dessen Versuch aus spitzem Winkel mit rechts pariert Jarstein im Nachfassen.

34. Minute: Robben kommt über links und flankt - jedoch in den Rücken von Müller, der sich vergeblich nach dem Ball streckt.

34. Minute: Die Berliner sind richtig griffig. Stark blockt sogar einen Vidal-Pass in der Bayern-Hälfte. Echt stark!

33. Minute: Jetzt kommen die Bayern mal in den Hertha-Strafraum. Lahm legt zurück auf Douglas Costa, dessen Versuch aus 18 Metern wird geblockt.

31. Minute: Robben wird übel erwischt, kommt sich auf dem Boden. Zuvor stand Müller allerdings im Abseits - also gibt‘s Freistoß für die Hertha.

31. Minute: Die Stimmung im Stadion ist jetzt natürlich überragend. Können die Roten den Stimmungskiller geben?

29. Minute: Kimmich flankt aus dem rechten Halbfeld, der Ball kommt aber nicht bei Thiago an. Wenig später kommt Müller rechts aus spitzem Winkel zum Abschluss - Jarstein ist aber zur Stelle.

27. Minute: Hertha kommt über Plattenhardt und Kalou. Der Ivorer zieht von links nach innen, sein Schuss wird aber von Darida geblockt.

25. Minute: Die Roten sind weiter im Vorwärtsgang, aber gegen die Hertha-Abwehr gibt es bislang kein Durchkommen.

23. Minute: Das ist natürlich doppelt ärgerlich, denn diesen Freistoß hätte es nie und nimmer geben dürfen.

21. Minute: Tooooor für Hertha! Ibisevic macht das 1:0. Plattenhardt schlägt die Kugel auf den kurzen Pfosten. Dort vollstreckt der Bosnier vor Hummels.

21. Minute: Vidal will Plattenhardt mit dem gestreckten Bein stoppen. erwischt diesen aber nicht. Der Berliner mimt den sterbenden Schwan und bekommt dafür auch noch einen Freistoß.

19. Minute: Lahm bekommt auf rechts den Ball von Robben. Seine Hereingabe landet aber bei Jarstein.

19. Minute: Bei Daridas Hereingabe überquert der Ball die Torauslinie - es gibt Abstoß.

18. Minute: Nach einer Pekarik-Flanke kommt der Ball über Umwege zu Skjelbred, dessen Schuss von Alaba zur Ecke gelenkt wird.

16. Minute: Die Bayern übernehmen nun das Kommando. Hertha BSC lauert aktuell auf Konter.

14. Minute: Hummels versucht es mit einem langen Ball, der aber bei Jarstein landet.

13. Minute: So in etwa dürfte Robbens Heat Map aussehen.

12. Minute: Da zieht Douglas Costa einmal auf rechts an und flankt - im Zentrum kommt Müller aber nicht an die Kugel heran.

10. Minute: Die Roten kombinieren sich recht langsam nach vorne, bis Plattenhardt den Ball vor Lahm ergrätscht.

9. Minute: Alaba läuft Haraguchi ab. Dann klärt Neuer.

8. Minute: Bernat setzt zur Flanke an - der Ball landet jedoch hinter dem Tor.

7. Minute: Das Spielgeschehen beruhigt sich mehr und mehr. Die Berliner stehen hinten sehr sicher und wagen sich vereinzelt nach vorne.

5. Minute: Die Hereingabe fliegt an Freund und Feind vorbei durch den Fünfer.

4. Minute: Robben zieht nach innen und läuft sich fest. Auf der anderen Seite holen die Berliner eine Ecke heraus.

3. Minute: Robben bedient Thiago im Strafraum, doch dem verspringt der Ball.

2. Minute: Pekarik wird auf rechts geschickt, doch die flache Hereingabe klärt Hummels. Wenig später scheitert Plattenhardt mit einem Schussversuch.

1. Minute: Der Ball rollt. Die Gastgeber haben Anstoß.

+++ Und auch zu Lahm hat er eine Meinung: „Ich kann ihn mir in vielen Funktionen vorstellen. Er kann dem Fußball noch viel geben.

+++ Bundestrainer Löw spricht bei Sky über Müller: „Thomas hat ein Gespür für Tore. Er macht Wege, die sonst keiner geht. Ich mache mir um ihn keine Sorgen.“

+++ Die vergangenen elf Pflichtspiel-Vergleiche zwischen beiden Teams gewannen die Roten allesamt - mit einem Torverhältnis von 33:6.

+++ Die Berliner müssen weiter auf den Ex-Bayern Weiser verzichten. Keeper Kraft sitzt erneut auf der Bank. Im Gegensatz zum 0:2 auf Schalke bringt Dardai mit Skjelbred und Darida zwei Neue anstelle von Lustenberger und Stocker.

+++ Ancelotti wirft mal wieder die Rotations-Maschine an. Im Vergleich zur Gala gegen den FC Arsenal beginnen diesmal Bernat, Kimmich und Müller. Dafür bleiben Martinez, Alonso und Lewandowski draußen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Bundesliga-Topspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern. Der FC Bayern will seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig mit einem Erfolg in der Hauptstadt verteidigen. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Während der Rekordmeister mit dem Rückenwind des 5:1-Erfolgs im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Arsenal nach Berlin reist, steckt die Hertha in einer kleinen Krise. In den letzten acht Pflichtspielen kassierten die Berliner sechs Pleiten, in der Liga rutschte das Team auf den sechsten Rang ab.

Und ausgerechnet jetzt kommen die Bayern. Gegen die Münchner verlor Hertha BSC alle der letzten elf Duelle, davon die letzten fünf gar ohne eigenes Tor - eine schlechtere Serie gegen die Roten weist derzeit nur noch Werder Bremen auf (15 Niederlagen in Folge). Der letzte Sieg der Hauptstädter über die Bayern datiert vom 14. Februar 2009, damals rang man den FC Bayern mit 2:1 nieder (Andrij Voronin traf doppelt, für den FCB netzte Miroslav Klose ein).

