Hertha-Star Leckie im Interview: Auch gegen Bayern geht‘s um eine besondere Wette

Vor dem Duell von Hertha BSC mit dem FC Bayern sprach die tz mit Berlin-Star Matthew Leckie (26). Der berichtet über eine besondere Wette mit seinem Coach und über die Stärken von Franck Ribéry und Arjen Robben.

Herr Leckie, wie gefällt es einem Australier in Berlin?

Leckie: Sehr gut. Ich hatte einen guten Anfang hier. Ich bin super reingekommen in die Mannschaft und habe schon ein paar Tore geschossen, das war sehr wichtig für mich.

Wie fällt der Vergleich zwischen Berlin und Ingolstadt aus?

Leckie: Im Moment ist in München ja das Oktoberfest und in Ingolstadt ist dadurch dann auch viel los. Hier in Berlin ist davon fast gar nichts zu spüren. (lacht) Aber Berlin ist natürlich eine große Stadt, Ingolstadt dagegen sehr klein. Ich habe bisher leider noch nicht viel von Berlin gesehen, aber die Zeit dafür wird noch kommen. Ich bin froh, dass ich in so einer Stadt lebe.

Vier Bundesliga-Tore in den ersten sechs Spielen, in den letzten zwei Saisons für Ingolstadt waren es gerade einmal drei Treffer. Wie erklären Sie sich diese Explosion?

Leckie: (lacht) Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass der Neuanfang mit einer neuen Stadt und einem neuen Verein das war, was ich brauchte. Fußball ist manchmal komisch. Die Mannschaft hat sehr viel Qualität und ich komme häufiger in die gefährliche Zone. Ich kann nicht erklären, warum ich schon vier Tore geschossen habe, aber hoffentlich kann ich so weitermachen.

Die Ex-Kollegen aus Ingolstadt frotzeln schon.

Leckie: Sie haben ein paar SMS geschickt, aber nur aus Spaß. Ich habe letztes Jahr keine Tore geschossen, und jetzt schon vier. Sie fragen jetzt: Was ist da los?

Pal Dardai ist auch ein wichtiger Faktor für Sie. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Leckie: Bis jetzt sehr gut. Er ist ein super Trainer. In den letzten zwei Jahren haben alle sehen können, was für ein guter Trainer er ist. Wir arbeiten sehr hart, aber das ist sehr wichtig. Nicht nur er, sondern auch die Mannschaft hat sehr viel Qualität. Für mich persönlich ist es so auch einfacher, im letzten Drittel gefährlich zu sein.

Dardai hat angekündigt: Wenn Leckie bis Weihnachten zehn Mal trifft, trinke ich zum Fest einen australischen Rotwein und keinen ungarischen.

Leckie: (lacht) Ich habe noch nicht mit dem ihm darüber gesprochen. Zehn Tore sind natürlich viel, das wird schwer. Ich arbeite weiter und hoffentlich kann ich weiter Tore schießen. Und wenn ich nicht mit Toren helfen kann, dann mit Vorlagen. Ich möchte einfach nur gut spielen für die Mannschaft.

Haben Sie denn schon einen Rotwein im Auge?

Leckie: Nicht so viele, weil ich nicht so viel Rotwein trinke. Aber wenn es tatsächlich dann nötig sein sollte, dann werde ich nachfragen, welcher gut ist. Und dann schicke ich den nach Berlin.

Haben Sie in der Vergangenheit mal daran gezweifelt, ob ihr Können für die Bundesliga reicht?

Leckie: Ich habe letzte Saison schon gut gespielt und immer für die Mannschaft gekämpft. Aber die Tore und Vorlagen haben eben gefehlt. Ich weiß, was ich für eine Qualität in die Mannschaft einbringen kann. Bis jetzt hat es in Berlin gut geklappt.

Sie sind eine echte Rakete und bis zu 35 km/h schnell. Müssen die Bayern Angst haben?

Leckie: Für alle Spieler, auch für die beste Mannschaft der Liga, ist es immer schwer gegen schnelle Spieler. Wenn ich in eine gute Situation komme und meine Schnelligkeit nutzen kann, kann es gefährlich werden. Ich glaube aber, Bayern weiß das.

Ihr Vater Eddie und Ihre Schwiegermutter werden gegen Bayern im Stadion sein (das Spiel im Live-Ticker). Ein Tor wäre sicher ein schönes Geschenk für sie...

Leckie: Ich bin sehr froh, dass sie hier sind. Ich sehe meine Familie nicht so oft. Nur wenn ich in Australien bei der Nationalmannschaft bin, sehe ich sie kurz im Hotel und trinke einen Kaffee mit ihnen. Dass sie jetzt für eine Woche hier sind, ist sehr schön. Hoffentlich kann ich Sonntag eine gute Leistung zeigen und gemeinsam mit der Mannschaft ein gutes Ergebnis holen.

Die Bayern sind so schlecht gestartet wie seit 2010 nicht mehr. Schießt die Hertha den Rekordmeister noch weiter in die Krise?

Leckie: Sie haben gegen Hoffenheim verloren, aber die letzten zwei Ergebnisse waren sehr hoch, sie haben gut gespielt. Wir alle kennen die Qualität der Bayern und wissen, dass sie an einem guten Tag fünf, sechs Tore schießen können. Wir müssen aufpassen und mit einer guten Taktik ins Spiel gehen. Wenn alles gut läuft, wir alles geben und an dem Tag alles zuzsammenpasst, haben wir eine Chance auf einen Sieg oder ein Unentschieden.

Sie sind Flügelspieler, können über beide Seiten kommen. Bei Bayern spielen da Robben und Ribéry. Von wem gucken Sie sich etwas ab?

Leckie: Beide haben eine unglaubliche Qualität, aber sie sind ein bisschen unterschiedlich. Robben hat einen unfassbaren linken Fuß, er zieht oft rein, um abzuschließen. Ribéry ist im Eins-gegen-eins sehr gefährlich. Wir müssen aufpassen, denn die ganze Mannschaft bei Bayern ist sehr gut. Deswegen haben sie auch so oft die Meisterschaft geholt. Es ist immer ein großes Spiel gegen die Bayern.

Sie haben ihr erstes Profi-Tor in Deutschland ausgerechnet gegen Hertha geschossen. Ist Ihnen noch jemand in Berlin böse?

Leckie: Nein, ich glaube, mir ist hier keiner mehr böse. Das war in der 2. Liga und Hertha ist direkt wieder aufgestiegen. Für sie war es egal.

Stimmt es, dass Sie vom Hertha-Interesse durch die Zeitung erfahren haben?

Leckie: In der Winterpause letztes Jahr habe ich gelesen, dass Hertha ein Auge auf mich geworfen hat. Das war sehr früh in der Saison, deshalb habe ich mir nicht so viele Gedanken über den Zeitungsbericht gemacht. Wir haben erst in den letzten zwei Wochen der Saison miteinander gesprochen.

Ihre Hündin Bella ist ständig dabei, hat ein Australien-Trikot mit Ihrem Namen. Gibt es schon ein Hertha-Trikot für sie?

Leckie: (lacht) Nein, das gibt es noch nicht. Aber vielleicht können wir das in Zukunft machen.

Interview: Jonas Austermann

Alle Entwicklungen nach dem Ancelotti-Aus finden Sie hier im Ticker

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!