Bayern-Plan mit Leihspieler an Preußen Münster geht bisher nicht auf – aber heute ist sein großer Tag

Von: Andre Oechsner

Preußen Münster trifft im DFB-Pokal auf den FC Bayern. Im Tor des Drittligisten steht dann ein Münchner Leihspieler, dessen Stunde heute schlägt.

München – Während sich die Profimannschaft in diesem Sommer auf der Audi Summer Tour in Asien befand, gab der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Johannes Schenk bis 2025 bekannt. Im selben Schritt vereinbarte der deutsche Rekordmeister die einjährige Ausleihe des Torhüters an Preußen Münster.

Johannes Schenk Geburtsdatum: 13. Januar 2003 (Alter 20 Jahre), Schweinfurt Verein: Preußen Münster (auf Leihbasis) Position: Torwart Marktwert: 300.000 Euro (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern mit Ausleihe von Johannes Schenk bisher wohl nicht zufrieden

Beim Gegner in der 1. Runde des DFB-Pokal an diesem Dienstag (20.45 Uhr) hätte Schenk eigentlich regelmäßig im Tor stehen sollen. „Für seinen nächsten Schritt braucht er nun regelmäßige Einsätze im Profibereich, daher haben wir uns für das Leihgeschäft mit Preußen Münster entschlossen“, sagte FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen über die Schenk-Ausleihe.

Man werde den Weg des Münchner Ballfängers weiterhin genau verfolgen, schloss Dreesen seinerzeit an. Es wurde also explizit darauf hingewiesen und somit wohl auch mit Münster vereinbart, dass Schenk während seines Leihjahres regelmäßig zum Einsatz kommt. Dreesen und die anderen Entscheidungsträger dürften über den bisherigen Verlauf des Transfergeschäfts keineswegs erfreut sein.

Johannes Schenk ist vom FC Bayern an Preußen Münster ausgeliehen. © IMAGO/Revierfoto

FC Bayern: Johannes Schenk verliert Torwart-Duell und darf nicht mal im Landespokal ran

Schenk bekam von Münsters Trainer Sascha Hildmann bisher lediglich die Chance, sich als Sparringspartner von Maximilian Schulze-Niehues in Szene zu setzen. Letztgenannter ist an der Hammer Straße die gesetzte Nummer 1. Schenk saß lediglich siebenmal in der 3. Liga sowie zweimal im Landespokal Westfalen auf der Bank.

Dass ihm Hildmann, der sich vor der DFB-Pokalpartie empört über die Ansetzung zeigte, nicht mal die Spiele gegen die Amateurklubs im Landespokal zuschreibt, sollte beim FC Bayern nicht gerade gut aufgenommen worden sein. An diesem Dienstagabend wird es jedoch endlich so weit ein – ausgerechnet gegen seinen eigentlichen Stammklub.

Preußen Münster: Johannes Schenk ausgerechnet gegen FC Bayern mit Debüt?

Der Bild zufolge befindet sich Schulze-Niehues seit Montagnachmittag mit mit seiner Lebensgefährtin Carla im Kreißsaal und wartet auf die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes. Daher fehlte er auch beim Abschlusstraining. Auch die Bayern wechseln im Tor, aber nicht aufgrund einer bevorstehenden Geburt. Daniel Peretz wird für Sven Ulreich zwischen die Pfosten rücken.

Schulze-Niehues hatte vorige Woche bereits angekündigt, dass er seine Carla unter keinen Umständen alleine lassen wird: „Wenn es losgeht, bin ich dabei. Stehe ich Carla im Kreißsaal zur Seite. Und garantiert nicht zwischen den Pfosten. Völlig egal, ob der Gegner Bayern München heißt oder wie auch immer...“ Gut eine Stunde vor Anpfiff wurde dann klar, dass Schenk im Kasten stehen wird. (aoe)