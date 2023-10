FC Bayern gegen SV Darmstadt 98 heute live im TV und Stream: Hier sehen Sie die Bundesliga

Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Darmstadt 98. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

München – Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem SV Darmstadt 98 steigt am Samstag, 28. Oktober 2023, um 15:30 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem SV Darmstadt 98 wird nicht live im Free-TV übertragen .

zwischen dem im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

FC Bayern gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Bayern gegen SV Darmstadt 98 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Leipzig startet am Samstag, 28. Oktober 2023 , um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Bayern gegen SV Darmstadt 98: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem SV Darmstadt 98 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Nach der Champions League ist vor der Bundesliga. Der FC Bayern München muss in der heimischen Allianz Arena gegen den SV Darmstadt 98 ran und ist großer Favorit gegen den Aufsteiger. Mit einem Sieg will der deutsche Rekordmeister Spitzenreiter Bayer Leverkusen zumindest vorübergehend überholen.

FC Bayern gegen SV Darmstadt 98: Gastgeber haushoher Favorit

Die Gäste aus Hessen haben zuletzt aber einige Punkte geholt und Selbstvertrauen getankt. „Wichtig ist vor allem die Art und Weise, wie wir unsere Punkte geholt haben. Die Siege waren verdient. Die Fans merken, dass sich die Mannschaft entwickelt und in einer noch langen Saison die Chance hat, in der Liga zu bleiben“, sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor der Partie beim FC Bayern.

Lieberknecht freut sich auf die Begegnung in München, auch wenn es alles andere als einfach wird für seine Mannschaft: „Ein Spiel bei den Bayern, das ist Bundesliga. Dieses Bundesliga-Spiel haben wir uns erarbeitet. Daher spüren wir Vorfreude. Jeder weiß, dass es kein einfacher Gegner ist, auf den wir am Samstag treffen. Trotzdem wollen wir uns als Mannschaft gut präsentieren. Wir wissen, dass wir mit Sicherheit viel in der Defensive beschäftigt sein werden. Die Jungs werden von uns so vorbereitet, dass sie ihre beste Leistung auf dem Platz zeigen können.“

„Zudem wollen wir ihnen eine Sicherheit in unserem Spiel mitgeben – sowohl mit als auch gegen den Ball. Trotzdem hat natürlich der Gegner seine Klasse und Stärke, das ein oder andere zu bespielen. Egal, was ist: Die Bayern haben die Qualität, alle Situationen aufzulösen. Wir dagegen brauchen einen perfekten Tag und einen Moment der Schwäche der Bayern, um am Samstag erfolgreich zu sein. Vielleicht gibt es den einen Schwächemoment, den die Bayern bislang so noch nicht gezeigt haben“, hofft er auf die ganz große Überraschung seiner Truppe. (smr)