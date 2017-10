Heynckes-Hund Cando steigt zum Werbe-Star auf

Großer Auftritt in Hamburg

Eine Aufnahme aus dem Jahr 2013, als Jupp Heynckes die Mannschaft des FC Bayern auf seinen Hof am Niederrhein einlud. Cando war natürlich auch da.

Während der FC Bayern unter dem neuen Trainer Jupp Heynckes am Samstag in Hamburg auch das dritte Spiel in Folge zu Null gewann, stieg im Volksparkstadion ein anderer zu ungewohntem Ruhm auf: Heynckes‘ Hund Cando.