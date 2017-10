Heynckes-Rückkehr als FCB-Trainer: Das erwartet den Rekordmeister

Es ist nicht das erste Mal, dass der FC Bayern auf einen altverdienten Trainer setzt. Jupp Heynckes soll dem wankenden Liga-Riesen zur gewohnten Stabilität verhelfen.

Das Rezept der Bayern-Bosse in schweren Zeiten ist seit Jahrzehnten das gleiche: Man nehme eine sportliche Krise, werfe den amtierenden Trainer deswegen raus und installiere einen altverdienten Erfolgscoach als Feuerwehrmann. So war es bei Udo Lattek (1983), Franz Beckenbauer (1996), Ottmar Hitzfeld (2007) und Jupp Heynckes (2009).

Eben dieser Jupp Heynckes soll dem erneut wankenden Liga-Riesen zur gewohnten Stabilität verhelfen (alle Entwicklungen zur Besetzung der Trainerposition beim FC Bayern hier im Live-Ticker!). Gegenüber der Rheinischen Post hat der 72-Jährige bestätigt, dass ihn Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic gebeten haben, das Trainer-Amt bis zum Sommer 2018 zu übernehmen.

Genialer Schachzug oder Bequemlichkeit der Bosse? Und worauf muss sich die Bayern-Welt einstellen, wenn „Don Jupp“ die Arbeit bei den Roten an der Seitenlinie wieder aufnimmt? Die tz erklärt es.

Ziele

Carlo Ancelotti sollte nach dem Karriereende von Philipp Lahm und Xabi Alonso dieses Jahr den Umbruch beim deutschen Rekordmeister einleiten. Das war dem Mister aber zu wenig und so rief er vor Saisonstart den Gewinn der Champions League als klares Saisonziel aus. Von einem erfolgreich moderierten Umbruch war bis zu seinem Rauswurf nichts zu sehen, vom heißen Anwärter auf den CL-Titel ist der FCB weiter entfernt denn je – spätestens nach der 0:3-Klatsche gegen Paris Saint Germain.

Heynckes soll jetzt vor allem sportliche Schadensbegrenzung betreiben. Heißt im Klartext: punkten, punkten, punkten! Vor allem die Meisterschaft will man in München unter keinen Umständen an Dortmund abtreten. Im DFB-Pokal ist das Endspiel nach dem letztjährigen Halbfinal-Aus Pflicht und in der Königsklasse soll das Team auch weiter kommen als vergangene Saison. Helfen soll dabei sein langjähriger Co-Trainer Peter Hermann, den die Bayern bereits kontaktiert haben. Der hat von seinem aktuellen Klub Fortuna Düsseldorf aber noch keine Freigabe erhalten.

Einen Umbruch erfolgreich einzuleiten erwarten die Bosse Hoeneß und Rummenigge von ihrem langjährigen Freund Jupp nicht. Dabei wäre es an der Zeit.

Kommentar: Darum ist Heynckes die Ideallösung

Mehr Zeit für die Trainersuche

Das ist wohl der entscheidende Faktor bei der Heynckes-Rückholaktion. Weil Thomas Tuchel dem Vernehmen nach nicht sofort und ohne große Überlegungen einen Job beim FCB annahm, kam die Führungsetage ins Zweifeln. Kein Wunder, so etwas ist der deutsche Rekordmeister nicht gewohnt. Logisch, dass jetzt Hoeneß-Favorit Julian Nagelsmann in den Fokus als Bayern-Trainer ab 2018 rückt. Sollten die Leistungen des 30-Jährigen und seiner TSG Hoffenheim in den kommenden Monanten einbrechen, hätten die Münchner mit Übergangslösung Heynckes aber noch genug Zeit, um mit anderen prominenten Kandidaten in Kontakt zu treten. Durchaus möglich, dass der FCB dann noch einmal den Kontakt mit Tuchel sucht oder zum aktuell in Liverpool strauchelnden Jürgen Klopp. Auch Joachim Löw ist nach der WM frei. Aus Hoffenheim hieß es Donnerstag, dass es keine Anfrage des FCB für Nagelsmann gebe und man extrem entspannt sei. Klar ist aber auch: Verhandlungen über ein Engagement des gebürtigen Landsbergers werden auf oberster Ebene geführt – zwischen Dietmar Hopp und Uli Hoeneß. Zeit ist jetzt genug.

Spielweise

Einen Vorgeschmack auf die künftige Bayern-Taktik gab es bereits beim Spiel gegen Hertha BSC: Javi Martinez’ Zeiten als Innenverteidiger sind gezählt, künftig läuft er wieder auf der Sechser-Position auf. Im Juli sagte Javi im tz-Interview: „Er hat 2012 alles gegeben, um mich von Bilbao zu Bayern zu holen. Ich werde ihm immer dankbar sein. Ohne ihn wäre ich nicht hier.“

Die Spielweise von Heynckes ähnelt von der Grundordnung her der von Ancelotti stark. Der 72-Jährige sagt in der RP: „Ich muss das Ganze zunächst mal analysieren. Schließlich sind viereinhalb Jahre vergangen, seit ich bei Bayern aufgehört habe, und der Fußball hat sich weiter verändert.“