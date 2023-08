Coman gibt präzisen Einblick in Bayern-Hierarchie: Diese sieben Spieler haben das Sagen

Von: Johannes Skiba

Kingsley Coman gehört zum erweiterten Kreis des Mannschaftsrates des FC Bayern. Sechs weitere Profis haben ebenfalls viel Einfluss.

München – Seit acht Jahren gehört Kingsley Coman nun zum Kader des FC Bayern München. Mit seinem Tor im Champions-League-Finale 2020 köpfte sich der Franzose für immer in die Geschichtsbücher des deutschen Rekordmeisters. Mit 27 Jahren gehört der schnelle Außenstürmer mittlerweile zu den erfahreneren Profis im Team von Bayern-Coach Thomas Tuchel. In einem Interview mit der Münchener Abendzeitung verriet Coman nun, dass er weiterhin zum erweiterten Kreis des Mannschaftsrates zählt und wessen Meinungen in diesem Gremium ebenfalls wichtig sind.

Kingsley Coman Geboren: 13. Juni 1996 (Alter 27 Jahre), Paris, Frankreich Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Außenstürmer

Coman hilft beim FC Bayern auch den jüngeren Spielern

Coman zählt die Mitglieder des Mannschaftsrates des FC Bayern auf: „Manu Neuer, Thomas Müller und Jo Kimmich sind fest dabei. Außerdem hilft auch die Meinung von anderen Spielern wie Matthijs de Ligt, Leon Goretzka oder Serge Gnabry. Wir sprechen immer für alle.“

Der Offensivakteur geht nun in seine neunte Spielzeit mit dem FCB. Wenige Spieler kennen den Verein besser als der flinke Franzose. Mit 27 Jahren rückt Coman dementsprechend Jahr für Jahr in eine verantwortungsvollere Rolle. Seine Meinung ist kaderintern gefragt. Dies ist gleichzeitig auch der Anspruch des Angreifers, wie er weiter ausführt: „Ich komme mit allen gut zurecht und will vor allem den jungen Spielern helfen, so gut ich kann.“

Kingsley Coman wechselte 2015 von Juventus Turin zum FC Bayern. © imago/Simon

Coman will bessere Spielzeit mit dem FC Bayern

Das größte Problem von Kingsley Coman beim FC Bayern und seiner ganzen Profikarriere ist seine Verletzungsanfälligkeit, die ihn im Laufe der Jahre immer wieder zurückgeworfen hat. Die Vorbereitung laufe aber bisher positiv: „Es geht mir sehr gut. Ich habe bisher eine Trainingseinheit ausgesetzt - und wir hatten schon mehr als 15 seit Start der Vorbereitung. Die Quote ist gut, denke ich.“

Die vergangene Saison verlief trotz des Gewinns der deutschen Meisterschaft weniger erfolgreich. Das weiß auch Coman und sieht daher Verbesserungspotenzial: „Wir müssen es kommende Saison aber insgesamt besser machen, wollen konstanter spielen. Auch im DFB-Pokal haben wir Nachholbedarf. Es ist mittlerweile drei Jahre her, also schon viel zu lange, dass wir den Pokal gewonnen haben.“ Ob Harry Kane den Münchner bei diesem Vorhaben künftig helfen kann, ist weiterhin ungewiss. (jsk)