Beim Basketball: Verletzter Alphonso Davies zeigt sich mit neuer Freundin – wer ist sie?

Teilen

Alphonso Davies muss derzeit verletzt aussetzen, in der Liebe läuft es bei ihm aber offenbar gut. Mit seiner neuen Freundin sah er sich am Dienstag das Spiel der Bayern-Basketballer an.

München – Am Dienstagabend fand das erste Spiel der Basketballer des FC Bayern im Play-off-Viertelfinale statt. Beim ersten Spiel der Best-of-Five-Serie gegen Göttingen ließen sich einige bekannte Gesichter im Sendlinger Audi Dome blicken. Einer von ihnen war Alphonso Davies, der sich öffentlich mit seiner neuen Partnerin Sheyenne zeigte.

FC Bayern Basketball Gegründet: 1946 Spielstätte: Audi Dome Geschäftsführer: Marko Pešić Trainer: Andrea Trinchieri

Viel Prominenz bei den FC-Bayern-Basketballern: Hainer, Hoeneß und Stoiber im Audi Dome

Die erste Playoff-Partie gegen die BG Göttingen entschieden die Münchner am Dienstag vor etwas mehr als 6.000 Zuschauern deutlich für sich. Mit 87:67 (21:14, 23:22, 22:14, 21:17) gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri. Mit bestem Blick auf das Geschehen auf dem Parkett verfolgten mehrere Bayern-Verantwortliche sowie ehemalige Funktionäre das Spiel.

Vereinspräsident Herbert Hainer, der sich jüngst zur Zukunft von Thomas Müller äußerte, war ebenso anwesend wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Auch Bernd Rauch, von 2002 bis 2012 zweiter Vizepräsident des FC Bayern, und der Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, der heute im Aufsichtsrat des Rekordmeisters sitzt und dem Verwaltungsrat vorsitzt, ließen sich die Partie nicht entgehen.

François, Jiro und Oswald: Das sind die zweiten Vornamen der FCB-Stars Fotostrecke ansehen

Alphonso Davies besucht Basketball-Spiel mit neuer Freundin Sheyenne – wer ist sie?

Auch zwei Stars des FC Bayern sahen sich die Basketballer an. Der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala nahm neben seinem Kumpel Alphonso Davies Platz, der seine Freundin Sheyenne mit dabei hatte. Die beiden sind bereits seit einigen Monaten ein Paar, so feuerte sie etwa schon bei der WM auf TikTok im Kanada-Trikot ihren Freund an.

Doch wer ist die Dame an Davies‘ Seite? Sheyenne ist Musikerin, sie veröffentlichte unter dem Pseudonym SheyJ bereits einen Song auf YouTube und unterhält auf TikTok mehr als 41.000 Follower. Auf Instagram folgen der Blondine, die laut ihren Angaben Innenarchitektur studiert, knapp 4.000 Fans. Wie Bild schreibt, wohnt sie in München.

Alphonso Davies (Mitte) verfolgte das Play-off-Spiel des FC Bayern gegen Göttingen mit seiner Freundin Sheyenne (l.) und Jamal Musiala (r.). © kolbert-press/Ulrich Gamel/imago

FC-Bayen-Star Davies trennte sich erst letztes Jahr von seiner langjährigen Freundin

Davies trennte sich erst vor einem Jahr von seiner langjährigen Freundin und Landsfrau Jordyn Huitema, die zwischen 2019 und 2022 für Paris Saint-Germain spielte und mittlerweile in den USA für OL Reign spielt. Mittlerweile ist die 22-Jährige auch glücklich neu verliebt, sie ist inzwischen mit dem Baseball-Profi Julio Rodriguez von den Seattle Mariners zusammen.

Für Musiala ging es am nächsten Tag wieder ins Mannschaftstraining, Davies muss sich derzeit individuell auf sein Comeback vorbereiten. Kürzlich startete der Linksverteidiger ins Lauftraining, noch muss sich der 22-Jährige aber wohl einige Wochen gedulden. So wird er auch für das bevorstehende Duell am Samstag mit RB Leipzig, bei dem die Bayern einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen können, nicht mitwirken. (tz)