Nach Hamann: Nächster Ex-Bayern-Star motzt gegen Münchner Bosse

Von: Patrick Mayer

Weil die Innenverteidiger verletzungsanfällig sind, muss sich der FC Bayern viel Kritik für seine Transferpolitik anhören. Diesmal von Markus Babbel.

München – Rund um den Bundesliga-Sieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg (3:0) gab und gibt es hitzige Diskussionen beim deutschen Rekordmeister zur Position des Innenverteidigers.

FC Bayern: Boateng-Training und Innenverteidiger-Frage stößt auf Kritik

Denn: Zuletzt trainierte Ex-Weltmeister Jerome Boateng an der Säbener Straße mit. Der 35-Jährige steht wegen mutmaßlicher Straftaten gegen seine Ex-Partnerin und Mutter seiner Kinder im Fokus. Die Bayern konnten beim DFB-Pokal-Spiel bei Preußen Münster (4:0) keinen gelernten Innenverteidiger aufbieten, weil Matthijs de Ligt (Schlag aufs Knie), Dayot Upamecano (Adduktorenbeschwerden) und Kim (Schlag abbekommen) verletzt oder angeschlagen waren.

Boateng wurde letztlich nicht verpflichtet. Dass die Münchner nicht mit einem vierten Innenverteidiger vorgesorgt hatten und stattdessen den von Vorwürfen begleiteten Boateng ins Training einluden, stößt auf reichlich Unverständnis.

Kontrollieren im Aufsichtsrat die Arbeit beim FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge (li.) und Uli Hoeneß. © IMAGO / MIS

„Das ist nicht Bayern-like, und es ist schon zwei Jahre lang nicht Bayern-like. Weil: Da ist ein Vakuum entstanden, wo keiner in der Lage war, diese Weitsicht zu haben, was passiert, wenn drei Innenverteidiger verletzt sind. Wer ist denn eigentlich unsere Nummer vier? Man gibt unnötigerweise noch (Josip) Stanisic nach Leverkusen weg. Verkauft Pavard. Man gibt (Lucas) Hernández weg. Das lass ich mir noch einreden, weil du da ein gutes Geld dafür bekommen hast“, meinte nun der frühere Münchner Spieler Markus Babbel am Sonntag (8. Oktober) im „Doppelpass“ von Sport1. Seine Kritik zielt auf angebliche Fehler in der Transferstrategie ab.

Transfers des FC Bayern und Causa Boateng: Markus Babbel zeigt Unverständnis

„Dass du Stanisic ohne Not abgibst, habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Es ist im Moment keiner in der Lage, mal über den Tellerrand darüber hinaus zu schauen. Deswegen würde es mich nicht überraschen, deswegen würde es mich freuen, wenn Max Eberl zu Bayern gehen würde, weil der eben diese Weitsicht besitzt“, sagte der gebürtige Münchner weiter. Mit „Vakuum“ dürfte Babbel die beiden Ex-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge gemeint haben. Beide sitzen im Aufsichtsrat des Klubs und kontrollieren in diesem die Arbeit des Vorstands.

Vorstandsboss des FC Bayern: Jan-Christian Dreesen (re.), hier beim Oktoberfest neben Trainer Thomas Tuchel. © IMAGO / FC Bayern München

Tags zuvor hatte bereits Sky-Experte Dietmar „Didi“ Hamann Kritik an den aktuell operativen Bossen geübt, dies sind beim FC Bayern namentlich Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der neue Sportdirektor Christoph Freund. Zur Einordnung: Der frühere Gladbacher und Leipziger Manager Max Eberl wird als neuer Sportvorstand gehandelt. „Was mich ein bisschen stört bei den Bayern: Der Uli Hoeneß war ein Visionär. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich hat er Tendenzen erkennt. Er hat immer zwei, drei Schritte vorausgeschaut. Deswegen waren sie wirtschaftlich so erfolgreich, und auch sportlich. Im Moment habe ich das Gefühl, dass die Bayern nur reagieren und nicht agieren“, meinte Hamann.

Er kritisierte: „Sie holen Boateng ins Training. Sie mussten wissen, was die Fans darüber denken. Und was es da für ein Beben in der Fan-Welt gibt. Und dann lässt man ihn drei oder vier Tage mittrainieren und sagt dann gestern, der Upamecano und der Kim trainieren schon wieder. Nur weil der Boateng mittrainiert, haben die jetzt eine Wundersalbe gefunden. Die trainieren jetzt wieder, und der de Ligt ist auch nicht mehr so weit weg. Mir ist das völlig egal, ich bin kein Bayern-Fan. Nur: Die Fans haben doch ein Recht, die Wahrheit zu erfahren. Was ist denn dabei zu sagen: ‚Wir haben die Situation unterschätzt.‘ Es waren ja Fan-Proteste geplant.“

Transferpolitik des FC Bayern: Markus Babbel und Didi Hamann üben Kritik

Kritisiert die Bayern-Bosse: Markus Babbel (re.) im „Doppelpass“ bei Sport1. © Screenshot Sport1

Und das sei seiner Ansicht nach der einzige Grund, warum Boateng jetzt nicht komme. „Tuchel wollte ihn. Tuchel als Trainer – kann man das trennen? Ich will jetzt nicht den Moralapostel spielen. Das muss jeder für sich selber entscheiden“, sagte Hamann kritisch weiter mit Blick auf die Rolle des Bayern-Coachs. Tuchel hatte am Sonntag vor dem Bundesliga-Spiel gegen Freiburg erklärt: „Es war keine sportliche Entscheidung, sondern eine des Vereins.“ (pm)