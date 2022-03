Hoffenheim gegen Bayern live: Wo läuft heute die Bundesliga im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Die Bayern sind am Wochenende zu Gast in Sinsheim. © Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Der FC Bayern München reist am Wochenende nach Sinsheim zur TSG 1899 Hoffenheim. Wir erklären, wo das Bundesliga-Spiel im TV und Stream läuft.

München - Nach dem 7:1-Rausch in der Champions League steht für den FC Bayern München am 26. Spieltag der Bundesliga-Alltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf dem Programm. Der Gastgeber geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit dem deutschen Rekordmeister.

Bundesliga live: Nagelsmann kehrt an alte Wirkungsstätte zurück - die Ausgangslage für den FCB

Viel war im Vorlauf des Achtelfinal-Rückspiels in der Königsklasse gegen Salzburg über die aktuelle Form der Bayern spekuliert worden. Würden sich die Münchner ähnlich schwertun wie beim 1:1 im Hinspiel? Wie würde sich die zuletzt in die Kritik geratene Abwehr präsentieren? Nach der verpatzten 1:1-Generalprobe in der Liga gegen Leverkusen war der Gedanke eines bajuwarischen K.o.‘s im Achtelfinale gegen den Underdog aus Österreich keine Utopie mehr. Doch die Bayern wischten alle Zweifel mit einer 7:1-Demontage weg, bei der nur in der Anfangsphase der ein oder andere Wackler dabei war.

In der Bundesliga wartet nun die TSG Hoffenheim auf den CL-Viertelfinalisten. In der Hinrunde machten die Bayern mit dem Team von Sebastian Hoeneß kurzen Prozess und gewannen souverän mit 4:0. An den letzten Auswärtstrip nach Sinsheim hat der FCB jedoch nicht die besten Erinnerungen. Damals holten sich die Roten am zweiten Spieltag der Saison 2020/21 eine saftige 1:4-Klatsche ab. Trainer Julian Nagelsmann kehrt mit der Fahrt nach Sinsheim an eine alte Wirkungsstätte zurück - er startete dort bekanntlich in der Spielzeit 2010/11 als Co-Trainer und arbeitete sich bis zum Cheftrainerposten nach oben. In der Liga haben die Bayern mittlerweile einen Vorsprung von neun Punkten auf Borussia Dortmund - der BVB hat allerdings auch ein Spiel weniger auf dem Konto.

Bundesliga live: Hoffenheim mit aktuell längster Siegesserie in der Liga - die Ausgangslage für die TSG

Das Gastspiel der Bayern in Sinsheim dürfte jedoch kein leichtes Unterfangen werden. Denn Hoffenheim ist aktuell das Team mit der längsten Siegesserie in der Bundesliga (vier Siege infolge). Zuletzt fing sich die TSG am 5. Februar beim 0:2 gegen Mainz eine Niederlage. Im Anschluss folgten Siege gegen Bielefeld (2:0), Wolfsburg (2:1), Stuttgart (2:1) und Köln (1:0) - sollte noch ein Erfolg hinzukommen, dann wäre das der Vereinsrekord in der Bundesliga. Klammheimlich kletterte Hoffenheim auf Rang vier der Tabelle und befindet sich somit auf Champions-League-Kurs. Auf den Drittplatzierten Leverkusen sind es gerade mal zwei Punkte.

Die Bilanz beider Mannschaften: Aus den vergangenen fünf direkten Duellen holte Bayern vier Siege (4:0, 4:1, 6:0, 4:3) - Hoffenheim konnte einmal gewinnen (4:1). Anpfiff ist am Samstag, 12. März 2022, um 15.30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Hoffenheim gegen Bayern live: Läuft die Bundesliga heute im Free-TV?

Nein, das Bayern-Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.

Bundesliga heute live: Wo läuft TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern im TV und Stream?

Die Partie läuft am Samstagnachmittag live und exklusiv bei Sky auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 und in Ausschnitten in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Vorberichte mit Britta Hofmann und Didi Hamann beginnen um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Jonas Friedrich wird die Begegnung kommentieren. Via Sky Go und Sky Ticket kann das Spiel auch im Live-Stream verfolgt werden - hierfür braucht es jedoch ein gültiges Abo.

TSG - FC Bayern live: Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht

Begegnung TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München Anpfiff 15.30 Uhr TV Sky Live-Stream Sky Go / Sky Ticket Live-Ticker tz.de

Bundesliga heute live: Hoffenheim gegen Bayern München im Live-Ticker bei tz.de

Keine wichtige Szene vom Spiel verpassen Sie außerdem in unserem Live-Ticker bei tz.de. (kus)