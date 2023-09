Alternative zu Palhinha: FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit United-Star

Von: Andre Oechsner

Es ist noch nicht gesichert, dass der FC Bayern im Januar tatsächlich einen neuen Anlauf bei Joao Palhinha nehmen wird. Die Alternative soll von Manchester United kommen.

München – Ein neuer defensiver Mittelfeldspieler ist das, was dem FC Bayern nach Einschätzung von Thomas Tuchel nicht schlecht zu Gesicht stehen würde. Ob es die Münchner im kommenden Wintertransferfenster nochmal bei Joao Palhinha probieren werden, ist offen. Die Abteilung Kaderplanung beschäftigt sich daher wohl mit einer Alternative von Manchester United.

Scott McTominay Geboren: 8. Dezember 1996 (Alter 26 Jahre), Lancaster Verein: Manchester United Position: Defensives Mittelfeld Marktwert: 25 Millionen Euro

FC Bayern bleibt an Scott McTominay dran

Tuchel und Co. haben in der kommenden Woche die Gelegenheit, ihr Objekt der Begierde live und in Farbe zu begutachten. Scott McTominay, der gemäß Sun die Alternative zu Palhinha ist, sollte dieser im Januar nicht doch noch an die Säbener Straße geholt werden können, gastiert am Mittwoch (21 Uhr) am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase in München.

Der Name McTominay schwirrte in den wilden letzten Transferwochen des FCB bereits schon durch die Gerüchteküche. So konkret wie bei Palhinha wurde der Spur allerdings nie. Der Portugiese war am Deadline Day in der bayerischen Landeshauptstadt und hatte bereits die medizinischen Untersuchungen absolviert.

Scott McTominay (#39) wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. © IMAGO/Martin Rickett

Statt Wechsel zum FC Bayern: Joao Palhinha verlängert bei Fulham

Die von Tuchel abgesegnete Palhinha-Verpflichtung scheiterte aber am Veto von dessen aktuellem Klub FC Fulham. Dort verlängerte der 28-Jährige in dieser Woche überraschend seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 plus Option auf eine weitere Spielzeit. Einhergegangen sein soll Palhinhas Unterschrift mit einer signifikanten Gehaltserhöhung.

Aufgrund der Verlängerung liegt es noch nicht auf der Hand, ob die Bayern bei Palhinha einen erneuten Transferversuch starten werden – auch wenn dessen Bruder und Berater Goncalo Palhinha bereits geäußert hatte, dass Fulham den Traum eines Bayern-Wechsels nicht zerstört, sondern lediglich verschoben habe. Die Umstände haben sich mit der Verlängerung nun aber geändert.

FC Bayern: Thomas Tuchel überzeugt von Scott McTominay

Tuchel schätzt jedenfalls McTominays Qualitäten, die ihm aus seiner Zeit beim FC Chelsea noch präsent sind. Mit einer kolportierten Ablöse zwischen 41 und 47 Millionen Euro, die United angeblich für den 26-Jährigen aufruft, käme dieser zumindest rund 20 Millionen Euro billiger als Palhinha.

McTominay stand am Samstag beim 1:3 gegen Brighton & Hove Albion zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf. Bei der schottischen Nationalmannschaft ist der Sechser dagegen gesetzt. Im EM-Qualifikationsspiel auf Zypern (3:0) in der letzten Länderspielperiode avancierte McTominay mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner. (aoe)