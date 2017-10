Pechvogel Ribéry - Badstuber sendet Genesungswünsche

Erlebten beim FC Bayern so manche Sternstunde: Holger Badstuber (l.) und Franck Ribéry spielten jahrelang zusammen beim Rekordmeister.

Franck Ribéry steht vor einer wochenlangen Pause. Da hilft jede Aufmunterung - das hat sich offenbar auch der ebenfalls oft vom Pech verfolgte Holger Badstuber gedacht.

München - Die Bestätigung der spontanen Diagnose konnte den Schmerz bei Franck Ribéry sicherlich kaum lindern. Der fatale Tritt auf den Ball beim 2:2 des FC Bayern in Berlin ließ ja zunächst viel Schlimmeres befürchten als „nur“ einen Außenbandriss im linken Knie. Aber auch diese Blessur wird eine längere Pause erfordern - und das in Ribérys womöglich letztem Jahr beim deutschen Meister. Der Vertrag des Franzosen läuft am 30. Juni 2018 aus, Ribéry wird dann 35 Jahre alt sein.

Ein Ex-Kollege, der sich mit schlimmen Verletzungen nur zu gut auskennt, übermittelte Ribéry sofort Mitgefühl und Genesungswünsche. „Gute Besserung, mon ami“, schrieb Holger Badstuber bei Twitter. Der Abwehrspieler des VfB Stuttgart hat lange mit Ribéry in München zusammengespielt. Und Badstuber weiß besser als viele, wie schwer es ist, nach Verletzungen immer wieder aufzustehen.

Danke mon ami https://t.co/oJEMgoDeL8 — Franck Ribéry (@FranckRibery) 2. Oktober 2017

„Danke mon ami“, antwortete Ribéry. der nicht operiert wird. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden. Das Knie wird zunächst für einige Wochen mit einer Schiene ruhig gestellt. „Danach wird je nach Heilungsverlauf über die weiteren Therapie- und Trainingsmaßnahmen entschieden“, teilte der FCB mit.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!