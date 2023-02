Seitz verzweifelt beim Sushi-Essen: Dann ruft Sandro Wagner an – mit einer dicken Überraschung

Von: Louisa Genthe

Holger Seitz, Cheftrainer des FC Bayern II verlor unbemerkt seinen Ausweis auf dem Weg zum Essen © Michael Taeger/ Imago

Ein Essen beim Asiaten wurde für Holger Seitz durch einen Anruf von Trainerkollegen Sandro Wagner unterbrochen. Es ging um seinen verlorenen Ausweis.

München – An diesem Abend war eh schon alles stressig genug für Holger Seitz. Bei einem Thailänder in der Münchner Innenstadt wollte er nur sein Sushi genießen. Dort wartete bereits der erste Gegner: „Ich hatte totalen Stress mit den Stäbchen, weil ich das eigentlich nicht kann“, sagt Seitz.

Dabei wollte sich der Cheftrainer der Bayern Amateure aber „natürlich nicht blamieren“. Er bemühte sich also sehr, den Anschein zu machen, als könnte er ganz locker mit Stäbchen umgehen.

Sandro Wagner am Telefon: Holger Seitz komplett überrascht – Haching-Coach weiß, wo sein Ausweis ist

Mitten im Kampf gegen die Stäbchen klingelte dann zum ungünstigsten Zeitpunkt auch noch sein Telefon. An der anderen Leitung war niemand anderes als Sandro Wagner, der Cheftrainer des Ligakonkurrenten Haching. Holger Seitz und Sandro Wagner sind sich als Cheftrainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern und der SpVgg Unterhaching natürlich bekannt.

Doch auch abseits des Fußballkampfes in der Regionalliga treffen die beiden gelegentlich aufeinander. „Wir haben uns auch im Biergarten schon öfter mal getroffen“, berichtet der Coach der kleinen Bayern bei einer kleinen Presserunde.

Diese Situation sollte allerdings weder etwas mit Fußball noch Biergarten zu tun haben. „Da gehe ich jetzt nicht ran, sonst funktioniert gar nichts mehr“, dachte sich der Cheftrainer, als sein Handy klingelte und er immer noch versuchte, die Stäbchen zu sortieren. Schlussendlich ging er aber doch noch ran.

Holger Seitz verliert unbemerkt seinen Ausweis – Wagner-Kumpel findet ihn auf der Straße

Wagner fragte Seitz dann, ob er denn seinen Ausweis vermisse. Völlig überrascht antwortete der 48-Jährige, dass dieser sich natürlich in seiner Tasche befinde. Wagner versicherte ihm allerdings, dass das nicht sein kann. „Ja wo ist er denn dann, du Schlaumeier?“, scherzte Seitz daraufhin.

Hachings Coach berichtete ihm dann von einem Freund seines besten Freundes: Dieser soll kurz zuvor auf der Straße einen Ausweis mit dem Namen Seitz gefunden haben. Da habe es bei ihm geklingelt: Das ist doch ein Fußballer, oder so. Er rief er einen Freund an, der der beste Freund von Sandro Wagner ist. Als die Neuigkeiten dann bei Wagner ankamen, informierte er sofort seinen Trainerkollegen.

Wagner rettet Ausweis von Seitz: „Ja, welch geiler Moment das für mich war“

Seitz war total überrascht, da er überhaupt nicht bemerkt hatte, dass sein Ausweis fehlte. Gleichzeitig war die Freude riesig ... na ja,, fast: „Ja, welch geiler Moment das für mich war – abgesehen von meinem Sushi-Kampf“, freut sich Bayerns Reserve-Trainer.

Sandro Wagner spürt verlorene Ausweise in München auf? Er selbst erklärt es so: „Ich bin in München geboren, deswegen kenne ich schon ein paar Leute.“

Nachdem der Kampf mit den Stäbchen beendet war, fand am selben Abend noch die Übergabe des Ausweises statt und Holger Seitz konnte diesmal wirklich mit seinem Ausweis im Gepäck nach Hause fahren.