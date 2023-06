Kane „heißer als je zuvor“? FC Bayern offenbar in Kontakt mit Starstürmer

Von: Jannek Ringen

Die Stürmersuche beim FC Bayern München ist nach wie vor ein heißes Thema. Jetzt taucht ein Name wieder auf, der für viele schon gestrichen war.

München – Die Saison ist vorbei, die Spieler befinden sich bereits zu großen Teil im Urlaub und im Hintergrund laufen bei den Verantwortlichen die Planungen für die kommende Saison heiß. Beim FC Bayern wird nach wie vor nach einem Stürmer gefahndet. Jetzt kommt ein Thema, welches bereits als abgeschlossen galt, wieder auf.

Harry Kane Geboren: 28.07.1993 (Alter 29 Jahre), London, England bisherige Vereine: Tottenham Hotspur, Leicester City, Norwich City, FC Millwall, Leyton Orient Marktwert: 90 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Zähe Stürmer-Suche beim FC Bayern

Die abgelaufene Spielzeit hat dem FC Bayern München gezeigt, dass es schwierig wird, seine Ziele ohne einen richtigen Torjäger zu erreichen. Der Rekordmeister drohte alle seine Ziele zu verspielen und konnte erst in letzter Sekunde die deutsche Meisterschaft retten. Deshalb ist für die Verantwortlichen des Vereins klar, dass ein Mittelstürmer her muss.

Bei der Suche nach einer neuen Nummer neun wurden im Zusammenhang mit dem FC Bayern zahlreiche Namen genannt. Von Nationalspieler Niclas Füllkrug über Eintracht-Star Randal Kolo Muani bis Juves Dušan Vlahović war alles mit dabei. Eine wirkliche Entscheidung für den deutschen Meister ist jedoch noch nicht gefallen.

Geht noch was bei Harry Kane und dem FC Bayern? © IMAGO / PA Images

Verzwickte Situation bei Harry Kane

Zu Beginn der Stürmer-Suche wurde der Name Harry Kane immer wieder genannt. Dieser soll dem Rekordmeister jedoch abgesagt haben. Angesichts seiner Vertragssituation von einem Jahr Restlaufzeit und der enttäuschenden Saison der Tottenham Hotspur ohne Europapokal im kommenden Jahr steht er vor einem entscheidenden Sommer.

Kane wird mit zahlreichen Top-Teams wie Real Madrid, Manchester United oder eben dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Ein Wechsel innerhalb der Premier League, den Kane durchaus favorisiert, wird durch die Verantwortlichen der Spurs erschwert, die ihn nicht zu einem direkten Konkurrenten abgeben wollen. Da bleibt für ihn noch der Schritt in ein anderes Land.

Kane wieder ein Thema beim FC Bayern?

Kane soll dem FC Bayern bereits abgesagt haben? Die Experten der Sportbild haben da andere Informationen. „Harry Kane ist eigentlich heißer als je zuvor. Er hat nicht abgesagt. Und die Bayern sind mit ihm in Kontakt“, vermelden sie im Podcast „Bayern Insider“. Wird der Kapitän der englischen Nationalmannschaft also nochmal ein ernstes Thema in München?

Die Nachrichten aus der deutschen Medienwelt werden vom italienischen Journalisten und Transfer-Experten Rudy Galetti bestätigt. Dieser erklärte auf Twitter, dass die persönlichen Gespräche zwischen den Münchnern und Kane sehr gut verliefen. Es sollen Gespräche mit den Spurs folgen.