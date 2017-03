Hummels-Missgeschick vor Abfahrt: Bayern-Star veräppelt sich selbst

München - Stell‘ Dir vor, du willst mit dem Kaffee in der Hand gemütlich in den Bus einsteigen, um zum Flughafen zu fahren. Und dann passiert SO was! Mats Hummels kann ein Lied davon singen, nimmt‘s aber mit Humor.

Alles war vorbereitet: Der Klubanzug frisch gebügelt, die Frisur sitzt, der Koffer ist gepackt - eigentlich war Mats Hummels startklar für eine unbeschwerte Busfahrt mit seinen Teamkollegen vom FC Bayern. Am Montagmorgen ging‘s für den Rekordmeister vom Münchner Flughafen in Richtung London. Am Dienstag wartet das Rückspiel in der Champions League beim FC Arsenal.

Hummels selbstironisch: „Läuft bei mir“

Hummels hatte sich sogar extra noch einen Kaffee besorgt, um ihn im Bus auf der Fahrt ins Erdinger Moos genüsslich zu schlürfen. Doch kurz vor dem Einsteigen ins Teamgefährt passierte das Missgeschick. Hummels‘ Äußeres hatte zwar unter dem Vorfall zu leiden, der Bayern-Star nahm‘s aber selbstironisch und postete ein Video der Aktion bei Facebook mit den Worten „Läuft bei mir“.

Die Abfahrt verzögerte sich daraufhin ein wenig. während Spaßvogel Thomas Müller sich einen ablachte, musste Hummels noch an der Säbener Straße sein Outfit säubern. Als der Innenverteidiger am Flughafen aus dem Bus stieg, sah jedenfalls alles wieder piccobello aus. Zu bestaunen hier in unserem Stream:

Vielleicht blieb aber von dem Vorfall doch noch etwas hängen. Ob die in Mitleid gezogene Anzugshose noch nach Kaffee müffelte? Im Flieger gen London saß Hummels jedenfalls allein. Beweise lieferte der 28-Jährige ebenfalls in den sozialen Medien: „Nach London mit meinem liebenswerten Sitznachbarn“.

To London with my lovely seat neighbor pic.twitter.com/womI1YEJSS — Mats Hummels (@matshummels) 6. März 2017

