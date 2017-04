Hummels: „Die rechte Seite fühlt sich nicht an, wie sie sollte“

München - Beim FC Bayern reißen die die Sorgen um die Abwehr nicht ab. Vor dem Pokal-Duell mit Dortmund wackeln David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez. Und Mats Hummels hat noch Probleme.

Die Abwehr-Sorgen beim FC Bayern reißen auch vor dem Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund nicht ab. David Alaba zog sich gegen Mainz eine Kapselzerrung im linken Knie zu, wurde bereits nach 17 Minuten ausgewechselt: Unmittelbar nach dem Spiel erklärte Trainer Carlo Ancelotti noch, dass Alabas Einsatz am Mittwoch offen sei. Gestern gab der FCB Entwarnung. Der Österreicher soll heute bereits die Belastung steigern und schon am Dienstag das Abschlusstraining absolvieren.

Mats Hummels ist trotz des Verletzungspechs in der Defensive zuversichtlich für das Spiel gegen den BVB – und hofft auf eine Rückkehr der am Samstag noch geschonten Boateng (Adukktoren) und Martinez (Muskelprobleme): „Mittwoch kommen Jerome und Javi zurück. Lewy und ich werden auch noch ein paar Tage haben, in denen wir noch mal fitter und schmerzfreier werden können.“ Bei der gestrigen öffentlichen Einheit trainierten Boateng und Martinez eine gute halbe Stunde mit der Mannschaft. Nach Aufwärm- und Passübungen klinkten sie sich allerdings aus und trainierten zu zweit auf dem Nebenplatz.

Hummels selbst verbrachte den Sonntag im Ganzkörper-Erholungsanzug. Dass er beim 2:2-Remis gegen die tapferen Mainzer über 90 Minuten auf dem Platz stand, überraschte ihn selbst: „Eigentlich hätte ich nicht auf dem Platz stehen sollen, weil ich eben gut angeschlagen war nach dem Spiel in Madrid. Der Trainer hat gefragt, ob ich mich zur Verfügung stellen kann. Das war wegen Javi und Jerome bedingt. Da es halbwegs ging, habe ich es gemacht“, erklärte der 28-Jährige. Er habe sich dabei zwar nicht wunderbar gefühlt, aber er habe auch nicht zurückstecken müssen.

„Es wird noch zwei, drei harte Tage geben für mich. Der Fuß ist gut, ich bin muskulär angeschlagen. Man kompensiert einfach ein bisschen. Die ganze rechte Seite fühlt sich nicht ganz so an, wie sie sollte“, gab der Innenverteidiger einen ausführlichen Einblick in seinen Gesundheitszustand.

Doch das Spiel gegen seinen Ex-Verein wird er sich nicht entgehen lassen …

bok, sw