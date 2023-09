„Wir sind noch nicht fertig, ich auch nicht“: Thomas Müller ist hungrig auf weitere Siege in der Königsklasse

Melancholischer Rekordmann Müller hat nur noch zwei Real-Legenden vor sich

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Thomas Müller hat allen Grund zur Freude. Insgesamt 100 Mal hat die Bayern-Legende in der Königsklasse schon gewonnen. Nur zwei Spieler sind noch erfolgreicher.

München – Fast, aber eben nur fast wäre dieser Abend für Thomas Müller noch mehr als perfekt gelaufen. „Sogar ich habe beinahe getroffen“, sagte der 34-Jährige über den Pfostenschuss, den er nach seiner Einwechslung beim Stand von 3:1 gegen Manchester United verzeichnete. Das 4:1 wäre in der 87. Minute die Entscheidung gewesen - und hätte dem FC Bayern die hektische Schlussphase mit zwei Gegentreffern und dem erlösenden Tor von Mathys Tel (18) erspart. Weil das Ding aber ans Aluminium ging, hatte Müller in den gut zehn Minuten Arbeitszeit eine Menge zu tun, damit am Ende bei diesem 4:3 tatsächlich sein 100. Sieg in der Champions League stand.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (34 Jahre) Einsätze / Tore für Bayern München: 446 Einsätze / 144 Tore Einsätze / Tore für die Nationalmannschaft: 123 Einsätze / 45 Tore

Nur Cristiano Ronaldo (115 Siege) und Iker Casillas (101 Siege) haben mehr Champions League-Siege

Wenn man ein gewisses Alter erreicht und dazu einen Weg wie Müller hinter sich hat, liegen Bestmarken in der Natur der Sache. Trotzdem ist der Routinier niemand, der jede Zahl, jede Statistik für wichtig nimmt. Es gibt solche und solche Rekorde und Bestenlisten, und die, auf der sich Müller nun hinter Superstar Cristiano Ronaldo (38/115 Siege) und Real-Legende Iker Casillas (42/101) auf Rang drei befindet, ist eine, die er gerne mitnimmt. Erst kürzlich konnte er in der Bundesliga noch einen weiteren Rekord für den Rekordmeister feiern.

„Wenn man ein bisschen melancholisch werden will und zurückschaut, ist das wunderbar“, sagte er. Das Kino in seinem Kopf konnte man in diesem Moment sogar von außen sehen. „Eine verrückt lange Zeitreise“, fügte er an; eine, die begann, als er gerade mal 19 Jahre war und unter Jürgen Klinsmann beim 7:1 gegen Sporting Lissabon zu seinem Debüt kam. Und eine, die 143 Einsätze und 100 Siege später noch nicht zu Ende ist.



100. Champions League-Siege: Thomas Müller ist der Spieler mit den drittmeisten Siegen in der Königsklasse. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

„Wir sind noch nicht fertig, ich auch nicht“: Thomas Müller ist hungrig auf weitere Siege in der Königsklasse

„Wir sind noch nicht fertig, ich auch nicht“, sagte Müller und bezeichnete den wilden Erfolg gegen den Tabellen-13. der Premier League als „Durchgangsstation“.



Gelingt den Bayern wie im Vorjahr die perfekte Gruppenphase, dürfte Müller bei 105 Siegen stehen, inklusive Finale am 1. Juni in Wembley können sieben weitere folgen. Drei Erfolge würden dann noch bis zum ewigen Ronaldo fehlen, der inzwischen in Saudi Arabien bei Al-Nassr kickt. Bei Müller hingegen ist noch kein Königsklassen-Ende in Sicht.



Trotz Bankplatz: Müller bleibt für die Münchner weiterhin wertvoll

Klar, sein Vertrag läuft im Sommer aus. Einen FC Bayern ohne Müller kann man sich aktuell aber kaum vorstellen. In den wichtigen Spielen setzt Trainer Thomas Tuchel (50) aber offenbar lieber auf Zehner Jamal Musiala (20) in der Startelf - wie im Frühjahr und auch nun gegen ManUnited sichtbar war. In seiner Rolle zwischen Platz und Bank hat Müller sich super eingefunden. Spielt er nicht, „unterstütze ich die Kollegen“. Und spielt er, trifft er halt auch oft nicht nur den Pfosten.