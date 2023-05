München siegt im Reserveduell und bleibt sicher Dritter

Von: Michael Zbytek

Teilen

Vor allem Doppelpacker Segbe trug zum Sieg der Münchener bei. © Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Der FC Bayern II behält seinen dritten Tabellenplatz definitiv bei. Die Münchener schlugen die Hausherren aus Nürnberg. Der Ticker zum Nachlesen.

37. Spieltag der Regionalliga: 1. FC Nürnberg II - FC Bayern München II 1:3 (1:1)

Tabelle: Nürnberg hat keine Chancen mehr auf den dritten Platz. Die U23 aus München setzt seine Siegesserie fort.

Der Ticker aus dem Sportpark Valznerweiher zum Nachlesen.

Vorbericht: 1. FC Nürnberg II gegen FC Bayern München II

Nürnberg – Die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg empfängt heute Abend im Sportpark Valznerweiher die U23 des FC Bayern München. Die Reserve des Rekordmeisters möchte mindestens einen Punkt mitnehmen, um damit den dritten Platz in der Tabelle zu sichern.

Holger Seitz will mit seiner Mannschaft die Saison am vorletzten Spieltag den Platz hinter dem Spitzenduo aus Unterhaching und Würzburg klar machen. Dabei würde bereits eine Punkteteilung gegen die Nürnberger reichen. Der FCN braucht einen Sieg, um die Münchner mit etwas Glück am letzten Spieltag noch abzufangen. Dafür bräuchten die kleinen „Glubberer“ Schützenhilfe vom FC Pipinsried, der in einer Woche zum Abschied aus der Regionalliga im Grünwalder Stadion antritt.

1. FC Nürnberg II gegen FC Bayern München II LIVE: Wer wird Dritter in der Regionalliga Bayern?

Die Franken haben am letzten Spieltag ihre Durststrecke beendet und nach fünf Spielen ohne Sieg erstmals wieder mit 1:0 bei Wacker Burghausen gewonnen. Die Münchner sind seit vier Spielen ungeschlagen und feierten zuletzt einen klaren 4:1-Heimsieg gegen die SpVgg Hankofen-Hailing.

Im Hinspiel hatte die Club-Reserve das bessere Ende für sich. und gewann mit 3:1 gegen die 2. Mannschaft des FC Bayern. Damals stand Martin Demichels noch an der Seitenlinie. Mit einem Doppelschlag entschieden die Gäste die Partie in der Schlussphase. Gelingt dem Nachwuchs von der Säbener Straße die Revanche oder rückt Nürnberg vor dem letzten Spieltag bis auf einen Zähler an die kleinen Bayern heran? Anpfiff der Partie ist um 18:15 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Sportpark Valznerweiher. (Michael Zbytek)