Diese Bayern-Juwele glänzen bei der U17-WM

Von: Philipp Kessler

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der U17-WM in Indonesien auf Spanien. Die tz stellt die vier Bayern-Juwele des DFB vor.

München - Noch drei Siege bis zum großen Triumph: Die deutsche U17-Nationalmannschaft will bei der Weltmeisterschaft in Indonesien am Freitag (9.30 Uhr/Sky) im Viertelfinale gegen Spanien den nächsten Schritt zum Titel machen.

Der DFB-Gegner ist vor allem durch Talente des FC Barcelona geprägt. Acht katalanische Juwele stehen im Kader, sieben davon zuletzt beim 2:1 gegen Japan in der Startelf. Die wohl gefährlichsten Barca-Talente sind Stürmer Marc Guiu (17), schon Torschütze bei den Barcelona-Profis, und Mittelfeldspieler Quim Junyent (16).

Und bei den Deutschen? Da sorgen vier Bayern-Juwele für Aufsehen. Die tz stellt die Münchner Talente vor.

Max Schmitt (17): Der Torhüter zählt zum Stammpersonal der U17. Schmitt gilt als ehrgeizig, fleißig und guter Zuhörer. Er ist stark auf der Linie und hat eine souveräne Ausstrahlung im Tor. Aktuell spielt er für die U19 des FC Bayern, in dieser Saison durfte er aber schon zweimal bei den Amateuren in der Regionalliga ran. Auch bei den Profis trainierte Schmitt schon mit.

Die deutsche U17-Auswahl hatte bei der WM 3:2 im Achtelfinale gegen die USA gewonnen. © Septianjar Muharam/XinHua/dpa

Max Hennig (17): Der Linksverteidiger ist ebenfalls gesetzt bei der U17-Nationalmannschaft. Hennig gilt als sehr bodenständig, fleißig und demütig. Hinzu kommen seine spielerischen Qualitäten: Er ist gut im Ballbesitz, technisch stark und schaltet sich offensiv regelmäßig ein. Er ist in Bayern verwurzelt und ein Paradebeispiel für einen Campus-Spieler. Im Münchner Kosmos wird er teilweise sogar mit dem jungen Philipp Lahm verglichen.

Youngster beim FC Bayern: Robert Ramsak erinnert teilweise an Routinier Thomas Müller

Kurt Rüger (17): Er ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler und hat auch schon als Rechtsaußen gespielt. Perspektivisch ist der laufstarke Rüger aber im Zentrum zuhause. Im Gegensatz zu seinen drei Bayern-Kollegen war er beim EM-Sieg im Sommer noch nicht dabei, nun aber ist er wichtiger Kaderspieler bei der U17-Nationalmannschaft.

Robert Ramsak (17): Der Angreifer gilt als fleißiger Arbeiter mit Torinstinkt. Beim 3:0 im Gruppenspiel gegen Venezuela erzielte er zwei Tore und bereitete einen weiteren vor. Ramsak kann auch als zweite Spitze agieren. Mit seiner manchmal unorthodoxen Art, Tore zu erzielen, erinnert er an Bayern-Urgestein Thomas Müller (34). Im Achtelfinale gegen die USA (3:2) spielte Ramsak auf der Achter-Position, ersetzte dort den verletzten Assan Ouedraogo (17). Philipp Kessler