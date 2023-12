Bayern-Gegner hat neuen Coach: „Bjelica ist der richtige Mann für Union Berlin“

Von: Philipp Kessler

Am Samstag gegen den FC Bayern steht Nenad Bjelica zum ersten Mal als Trainer von Union Berlin in der Bundesliga an der Seitenlinie. Im tz-Interview verrät sein Freund Aljoša Vojnović, wie der Kroate tickt.

München – Bundesliga-Debüt für Nenad Bjelica (52). Der Kroate ist seit knapp einer Woche Trainer von Union Berlin und trifft am Samstag (15.30 Uhr im Live-Ticker) auf den FC Bayern.

In seiner Heimat und in Österreich ist Bjelica bekannt. In Deutschland kennen den Ex-Kaiserlautern-Spieler (2001 bis 2004) wohl nur Insider. Im tz-Interview verrät der kroatische Ex-Fußballer Aljoša Vojnović (38), wie sein früherer Spielertrainer und heutiger Freund tickt.

Wird Union dem FC Bayern gefährlich?

Aljoša Vojnović: Nenad ist es gewohnt, pragmatischen Fußball spielen zu lassen. In der kurzen Zeit, in der er Coach von Union ist, kann man keine großen taktischen Änderungen vornehmen. Es geht um Motivation und einen positiven Schock nach dem Trainerwechsel. Er wird versuchen, den Schaden zu minimieren, aber gleichzeitig spielt er immer auf Sieg – er geht nie mit dem Gedanken in ein Spiel, dass er mit einem Unentschieden zufrieden wäre.

Wie meinen Sie das?

Vojnović: Ihm geht es immer ums Ergebnis. Wenn seine Mannschaft mit ansehnlichem Fußball zum Erfolg kommen kann, wird schön spielen lassen. Wenn er mit Antifußball erfolgreich sein kann, ist ihm auch dieses Mittel recht. Union spielt gegen das stärkste Team der Liga. Natürlich wird Nenad seine Mannschaft defensivorientiert einstellen. Er ist ein Trainer, der auch Konterfußball spielen lassen kann.

Gab sein Debüt als Trainer von Union Berlin: Nenad Bjelica. © Matthias Koch/dpa

Wann wäre sein Liga-Debüt erfolgreich?

Vojnović: Wenn Nenad merkt, dass die Spieler ihre Einstellung verändern, kreativer und selbstbewusster auftreten, wird er glücklich sein. Aktuell ist die Mannschaft zu ängstlich. Es ist nicht realistisch, einen Sieg zu verlangen. Es geht darum, den Trend zu verändern.

Bjelica ist als Motivator bekannt.

Vojnović: Wenn man ihn sieht, kann man den Eindruck gewinnen, dass er sehr hart und streng ist. Aber das ist nicht ganz richtig. Er kommuniziert mit seinen Spielern auf einer persönlichen Ebene. Gemeinsam mit dem ehemaligen kroatischen Nationaltrainer Ciro Blasevic ist Nenad bei weitem der beste Motivations-Coach, den ich in meiner Karriere hatte.

Können Sie bitte ein Beispiel nennen?

Vojnović: Zur Pause lagen wir mit dem FC Kärnten damals zurück. Nenad war unser Spielertrainer. Er kam in die Kabine und begann auf Deutsch und Spanisch zu fluchen. Danach lief er wieder auf den Rasen und wir sind ihm gefolgt – zehn Minuten bevor die Pause zu Ende war. Anschlißend haben wir das Spiel noch gedreht. Wir haben wirklich noch eine tolle Saison gespielt. Nenad kann in die Köpfe der Spieler.

In einem Spiel war er so unzufrieden mit sich selbst, dass er sich einfach selbst ausgewechselt hat.

Er schreckt auch vor harten Entscheidungen nicht zurück.

Vojnović: Stimmt (lacht). In einem Spiel war er so unzufrieden mit sich selbst. Da hat er mir gesagt: „Aljoša, ich muss etwas tun.“ Dann hat er sich einfach selbst ausgewechselt – und wir haben noch gewonnen.

Worauf legt Bjelica als Trainer Wert?

Vojnović: Intensität ist ihm am Wichtigsten. Und ihm geht es vor allem auch darum, dass die Spieler verstehen, warum er gewisse Übungen macht. Als wir in einem Team waren, konnte er immer alles begründen. Einmal hat er mir vorgezeigt, was ich immer wieder falsch mache. Über Nacht habe ich diesen Fehler abgestellt. Nenad geht als Beispiel voran. Früher als Spielertrainer hat er alles komplett mitgemacht. Das tut er jetzt natürlich nicht mehr. Aber sein Ansatz hat sich nicht verändert.

Bjelica-Kumpel Aljoša Vojnovic spricht in der tz über den neuen Union-Coach. © Privat

So wurden Bjelica und Vojnović Freunde

Wie kam es zu Ihrer Freundschaft?

Vojnović: Wir kommen beide aus Osijek. Nenad war mein Vorbild. Er hat mich 2008 aus Norwegen nach Kärnten geholt. Drei Tage vor Ende der Wintertransferperiode hat er mich angerufen und mich innerhalb von fünf Minuten vom Wechsel überzeugt. Er hat mir die Eingewöhnung so erleichtert, mich in die Stadt gefahren, um eine SIM-Karte zu kaufen oder mich zum Mittagessen mit seiner Familie eingeladen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich ihm bin. Später gab es Gespräche über eine Zusammenarbeit, aber letztendlich kam es aus verschiedenen Gründen nicht dazu. Er hat mir vom ersten Moment an erzählt, dass sein langfristiger Plan ist, einen Verein aus einer der Top-5-Ligen Europas zu trainieren. Es ist keine allzu große Überraschung für mich, dass er endlich die Chance dazu bekommen hat!

Was trauen Sie ihm bei Union Berlin zu?

Vojnović: Nenad ist der richtige Mann, um das Ruder rumzureißen. Er kommt zu einem Team mit großer Qualität. Das Schwierigste wird sein, der Mannschaft wieder Selbstvertrauen zu geben. Er ist aktuell auch als Psychologe gefragt. Er ist überragend, wenn es darum geht, eine Verbindung zu den Spielern herzustellen. Er spricht mehrere Sprachen fließend, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Kroatisch. Ich traue Union zu, am Ende der Saison in der Tabellenmittelfeld zu stehen und eventuell sogar um die Europapokal-Plätze mitzukämpfen. Interview: Philipp Kessler