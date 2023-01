Neuer mit Krücken an der Säbener Straße: Müllers Antwort auf sein Foto gefällt den Fans

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Manuel Neuer wird dem FC Bayern in der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Jetzt meldete sich der Kapitän von der Säbener Straße – was Thomas Müller auf den Plan rief.

München – Es war der große Winter-Schock für den FC Bayern München: Manuel Neuer und sein Unterschenkelbruch. Der Kapitän hatte sich beim Skitourengehen schwer verletzt und fällt deshalb für den Rest der Saison aus.

Manuel Peter Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter: 36 Jahre), Gelsenkirchen Torhüter Vertrag beim FC Bayern München bis: 30.06.2024 Marktwert: 12 Millionen Euro

Manuel Neuer: „Für das Trainingslager hat es nicht ganz gereicht“

Immerhin wurde der Weltklasse-Torhüter noch vor Weihnachten operiert. Nun arbeitet er schon wieder an seinem Comeback. Kurz vor dem Start des Bayern-Trainingslagers in Katar hat sich Neuer zu Wort gemeldet. „Für das Trainingslager hat es nicht ganz gereicht. Aber ich arbeite weiter an der Säbener Straße. Schritt für Schritt!“, schrieb der 36 Jahre alte Keeper am Freitag in den sozialen Medien.

Auf einem Foto ist Neuer im FCB-Outfit mit Krücken zu sehen, sein rechtes Bein steckt in einem Kompressionsstrumpf. Der Beitrag hatte in den ersten vier Stunden schon weit über 400.000 Likes erhalten.

Neuer zeigt sich mit Krücken an der Säbener Straße: Müllers Antwort auf das Foto gefällt den Fans

Auch Teamkollege Thomas Müller markierte das Foto mit einem Herz – und das Bayern-Urgestein ließ es sich auch nicht nehmen, sich direkt an Neuer zu wenden: „Wird scho wieder Capitano“, schrieb er.

Der lockere Spruch kam bei den Fans natürlich gut an, schnell kamen hunderte Likes zusammen. Müller wird in Neuers Abwesenheit die Kapitänsbinde tragen, wenn er auf dem Feld steht. Schließlich ist er der stellvertretende Spielführer.

Oktoberfest-Besuch des FC Bayern: de Ligt mit Model-Freundin, die Müllers, Nagelsmann und Kahn da Fotostrecke ansehen

Neuer-Ersatz beim FC Bayern? Diskussionen um Yann Sommer

Während sich Neuer an der Säbener Straße langsam an sein Comeback herantastet und seine Kollegen in Katar schwitzen, gehen die Spekulationen rund um die Torhüter-Position beim FC Bayern München weiter: Yann Sommer gilt als heißester Kandidat, allerdings ist ein Transfer noch lange nicht in trockenen Tüchern.

Gladbach-Trainer Daniel Farke rechnet auch in der Rückrunde mit seinem Schlussmann, das Interesse aus München wurde inzwischen aber sogar öffentlich von Sportvorstand Hasan Salihamidzic ausgesprochen. „Ich rede nicht gerne über Spieler anderer Vereine, aber das ist natürlich ein Thema“, sagte er vor der Abreise ins Trainingslager am Sky-Mikro, als er zu Sommer befragt wurde. (akl)