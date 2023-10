Bayern-Keeper reagiert emotional auf Israel-Krieg

Von: Melanie Gottschalk

Daniel Peretz kam im August von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel schreibt der Keeper einen emotionalen Post.

München – In Israel herrscht Krieg. Die islamistische Gruppe Hamas feuerte am Samstag (7. Oktober) bis zu 2000 Raketen in Richtung Israel ab und drängte von Gaza über die Checkpoints, um israelischen Soldaten und Zivilisten zu entführen. Die Hamas bezeichnete den Angriff als „Militäroperation“, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Samstagmittag: „Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg.“

Der Angriff auf Israel hat in weiten Teilen der Welt für Entsetzen gesorgt, auch im Sport blieb der Beschuss der Hamas nicht unkommentiert. Bayern-Keeper Daniel Peretz, der in Israel geboren wurde, reagierte in dem sozialen Medium Instagram mit emotionalen Worten.

Daniel Peretz Geboren am: 10. Juli 2000 (Alter 23 Jahre), Tel Aviv-Jaffa, Israel Position: Tor Aktueller Verein: FC Bayern München

Bayern-Keeper Peretz findet emotionale Worte nach Angriff auf Israel

In seine Story postete er auf Hebräisch die Worte: „Mein Herz ist bei dem ganzen Volk. Bleibt stark und passt auf Euch auf. Wir werden es schaffen.“ Dazu postete er ein Foto von standwithus, der die israelische Flagge zeigt. Dazu steht dort geschrieben: „Jetzt und für immer, wir stehen an der Seite des israelischen Volkes.“

Torhüter Peretz kam erst in diesem Sommer von seinem Ausbildungsverein Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern, die Münchner überwiesen fünf Millionen Euro an die Israelis. 2022 wurde er erstmals in die A-Nationalmannschaft Israels berufen.

Bayern-Keeper Daniel Peretz findet auf Instagram emotionale Worte für den Israel-Krieg. © Montage: Daniel Peretz/instagram/HMB-Media/imago

Nationalmannschaft Israels soll gegen die Schweiz antreten – Austragung fraglich

Die Nationalmannschaft Israels soll am kommenden Donnerstag eigentlich in Tel Aviv in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz antreten. Aufgrund des Angriffs der Hamas auf das Land ist die Austragung der Partie aber fraglich. Der schweizerische Fußballverband teilte mit, er stehe im Austausch mit dem europäischen Fußballverband UEFA, der Schweizer Bundespolizei und der Botschaft der Schweiz in Israel. Die Entscheidung liege bei der UEFA.

„Mit großem Bedauern haben wir von der Situation in Israel und den nächtlichen Raketenangriffen Kenntnis genommen“, hieß es am Samstag in einer Verbandsmitteilung. Die Schweizer Nationalmannschaft werde sich aber wie geplant am Montag in Zürich treffen. Am Dienstag sollte es dann nach Israel gehen, die Entscheidung wird also zeitnah fallen. (msb/dpa)