Inter Mailand gegen FC Bayern: Matthäus über CL-Duell der Ex-Klubs - „Topfavorit? Muss widersprechen“

Von: Hanna Raif

Teilen

Inter Mailand im Jahr 1991: Matthäus und Brehme als UEFA-Cup-Sieger. © Buzzi/Imago

Lothar Matthäus spricht vor dem Champions-League-Spiel seiner Ex-Klubs über Bayerns Chancen, Inters Abwehrlöcher – und Reisen nach Bella Italia.

München/Mailand – Vier Jahre bei Inter Mailand, insgesamt zwölf Jahre im Trikot des FC Bayern: In der Brust von Lothar Matthäus schlagen heute Abend zwei Herzen, wenn seine beiden Ex-Klubs zum Start der Champions League aufeinandertreffen. Für den 61-Jährigen wird es ein Spiel zum Genießen – so oder so.

Herr Matthäus, haben Sie sich wie kein Zweiter über das Los der Gruppe C gefreut – oder sind Sie gar kein Fußball-Nostalgiker?



Lothar Matthäus: Also wenn Barcelona nicht in der Gruppe wäre, wäre ja alles okay (lacht). Aber mit Inter ist da schon eine Mannschaft reingerutscht, die aus dem Lostopf 3 niemand haben wollte. Bayern hatte da jetzt kein Losglück, hat aber die Qualität, als Favorit ins Rennen zu gehen. Und der Auftakt ist für mich natürlich schon ein besonderes Spiel. Ich sage immer: Die längste Zeit habe ich bei Bayern gespielt – die emotionalste Zeit aber hatte ich in Italien.

FC Bayern oder Inter Mailand? Lothar Matthäus schwärmt über erfolgreiche Italien-Zeit

Das wird man Ihnen bei Bayern verzeihen.



Matthäus: italienische Liga war damals die stärkste der Welt, mit vollen Stadien – und eben großen Erfolgen für mich. Ich merke ja noch 30 Jahre später, was ich für Spuren in Italien hinterlassen habe. Die Liebe zum Fußball und zu den Leuten, die den Fußball geprägt haben, ist dort nach wie vor vorhanden. Auch wenn ich nicht mit Italien, sondern mit Deutschland in Italien Weltmeister geworden bin, war es schon eine Zeit, mit der mein Name auf ewig verknüpft ist



Wie ist es heute, wenn Sie in Italien sind?



Matthäus: Immer noch sehr emotional, sehr euphorisch – und zwar nicht nur in Mailand, sondern überall, wo ich bin. In der Toskana, auf Sizilien oder Sardinien, in Süditalien, in Rom. Das ist schon verwunderlich. 30 Jahre sind eine lange Zeit, zudem bin ich in Italien nicht jede Woche im Fernsehen zu sehen. Und trotzdem kennen sie mich überall. Auch Kinder sprechen mich an, weil einfach Ältere ihnen sagen: schau mal! Der da drüben war damals das, was heute der oder der ist. Das ist eine Generation, die die Erfahrungen von damals weitergibt

... und Sie stets an Ihre beste Zeit erinnert.



Matthäus: So ist es. Damals war die Serie A das, was heute die Premier League ist. Auch die internationalen Titel haben sich die italienischen Vereine geteilt. Da gab es Maradona in Neapel, Inter mit uns, AC Mailand als dominanteste Mannschaft, auch Juventus Turin kannte man schon. Da waren sieben, acht Mannschaften, die alle hätten Meister werden können. In der Liga haben die Superstars gespielt. Der deutsche Fußball hat von dieser Phase, in der ja viele von uns in Italien gespielt haben, auch profitiert. Stichwort: WM-Titel von 1990.

Bayern zu Gast bei Inter: Matthäus über die Serie A, seinen Ex-Klub und das CL-Duell

Wie sehen Sie die Liga heute im europäischen Vergleich?



Matthäus: An Nummer vier, noch. Aber dieses Jahr wird es eine ausgeglichene Meisterschaft geben. Juve hat jetzt neun Jahre den Ton angegeben, in den letzten zwei Jahren sind die Mailänder Teams wieder aufgewacht sind, jetzt ziehen andere nach, waren auf dem Transfermarkt tätig. Das wird spannend! Trotzdem ist keine Mannschaft Mitfavorit auf die Champions League.



Inter pflegt eine deutsche Tradition. Passen die Mentalitäten zusammen?



Matthäus: In den achtziger Jahren schon. Wir waren drei damals, Karl-Heinz Rummenigge davor, Matthias Sammer danach. Der deutsche Fußball war ja nicht schlecht – und als Eigentümer eines großen Klubs schmückt man sich halt gerne mit großen Namen. Dass Robin Gosens jetzt dort spielt, ist aber nicht aus Tradition entstanden. Er wollte ja eh weg – und hat mit der Bundesliga bisher nicht viel zu tun gehabt. Inter sagt jetzt nicht: „Wir stehen auf deutsche Spieler!“

Auf was für ein Inter trifft Bayern am Mittwoch?

Matthäus: Auf eines, das in der Defensive zuletzt nicht gut stand, da habe ich Riesenlöcher gesehen. Inter weiß, wie der FC Bayern spielt, wird sich viel auf die Defensive konzentrieren. Dass in Romelu Lukaku ein wichtiger Spieler fehlt, spielt München auch in die Karten. Er ist derjenige, der die Geschwindigkeit mitbringt, bei einem Konter auch mal Bayern ärgern könnte. Martinez und Dzeko fehlen da Robustheit bzw. Schnelligkeit.

Deutscher Rekordnationalspieler und früherer Inter-Mailand-Star: Lothar Matthäus. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

FCB misslingt Generalprobe: Matthäus glaubt, in Mailand gibt es ein Problem weniger

Julian Nagelsmann sagte, Union war ein Mini-Inter – da tat man sich schwer.



Matthäus: Da hat er Recht. Gleiche Aufstellung 3-5-2 in der Offensive, 5-3-2 in der Defensive. Aber ehrlich gesagt hat Union einfach eine andere Geschwindigkeit im Umschaltspiel – davor braucht Julian in Mailand keine Angst zu haben. Gegen Inter hat er ein Problem weniger als gegen Union. Wenn Bayern konzentriert spielt, werden sie das Spiel – auch ohne eine echte Nummer neun – gewinnen.



Die Bayern haben Großes vor. Sie haben Hasan Salihamidzic für die Kaderzusammenstellung eine eins mit Stern gegeben.



Matthäus: Er hat mich noch gar nicht angerufen deswegen (lacht)...



... dabei war es so ein schönes Lob. Bleiben Sie trotz der ersten kleinen Ergebniskrise dabei?



Matthäus: Natürlich! Es stimmt ja auch. Wenn man sich dazu entschieden hat, ohne Stürmer zu spielen, dann ist das ein sehr gut zusammengestellter Kader. Sadio Mané – Geschwindigkeit, Erfahrung, positiver Typ. Thomas Müller sowieso positiv. Jamal Musiala hat Spaß am Fußball, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sane können mit Dribblings den Unterschied machen.



FC Bayern der Topfavorit auf den CL-Sieg 2023? Matthäus sieht es „ein bisschen anders“

Aber halt niemand, der im Strafraum bereit ist.



Matthäus: Das war eine bewusste Entscheidung! Man hat wohl gesagt, man findet keinen zweiten Robert Lewandowski, wobei ja einige auf dem Markt waren, die – wenn auch nicht qualitativ gleichwertig – gepasst hätten. Und Julian Nagelsmann will halt so spielen, wie er es schon in Leipzig mal gemacht hat. Er will bei Bayern München neue Wege gehen, ein neues System haben. Und ich muss schon sagen, dass man es auch erfolgreich spielt. Die zwei Unentschieden ändern meine Meinung nichts.

Ist die 1* eine Verpflichtung – gerade mit Blick auf die Champions League?



Matthäus: Matthias Sammer hat ja diese Woche gesagt, der FC Bayern sei für ihn der Topfavorit. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich möchte ihnen auch gar nicht diese Last zuschieben. Für mich ist Bayern einer der Topfavoriten, neben Manchester City und Real Madrid.



Letztes Jahr hatten sie Real nicht auf dem Schirm.



Matthäus: Da muss ich meine Einschätzung unbedingt korrigieren. Ich habe Real bewusst jetzt intensiver beobachtet, sie haben in der Champions League letztes Jahr auf dem Weg ins Endspiel Unmögliches möglich gemacht. Und sie haben nicht nur die „alten Recken“, sondern junge Spieler, die wahnsinnige Qualität haben. Die muss man auch heuer sehr ernst nehmen. Ich erweitere den Kreis ein wenig.



Was ist mit dem Rest?



Matthäus: Bei Liverpool ist ein bisschen der Lack ab. Aber es gibt viele Stolpersteine auf dem Weg zum Titel. Paris zum Beispiel, auch die italienischen Mannschaften, Atletico Madrid, der FC Barcelona. Die muss man halt aus dem Weg räumen.



Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Champions League: Wie weit kommt der FC Bayern? „Es gibt eben verfluchte Tage“

Thomas Müller sagt, der Start sei entscheidend für das gute Gefühl.



Matthäus: Moment! Da denken wir mal an letztes Jahr. 18 Punkte in sechs Spielen – und dann im Viertelfinale raus. Da nutzt dir der beste Start nichts.



Er schadet aber vielleicht auch nicht.



Matthäus: Natürlich. Erinnern wir uns an 1990: Auftaktsieg gegen Jugoslawien – später Weltmeister. Anderseits kann man sich auch im Laufe einer Saison steigern. Sagen wir mal so: Jedes gute Ergebnis ist wichtig.



Anders gefragt: Kann ein verkorkstes Spiel zum Stimmungskipper bei Bayern werden?



Matthäus: Beim FC Bayern zählen nur Siege, das wissen wir. Aber ich will die Mannschaft jetzt auch nicht kleinreden. Die Spieler wollen, sie setzen um, was der Trainer sagt. Es gibt eben verfluchte Tage – es kommen aber wieder bessere.

Ihr Tipp?



Matthäus: Leider für Inter: 2:1 für Bayern.



Interview: Hanna Raif