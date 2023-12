„Neuer, der unwahrscheinliche Held“: Engländer feiern Bayern-Keeper nach Kopenhagen-Match

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern trennt sich torlos vom FC Kopenhagen. Die dänischen Medien feiern den Punktgewinn, die Engländer Manuel Neuer. Die Pressestimmen.

München – An diesen Mittwochabend wird sich wohl kein Fan des FC Bayern noch allzu lang erinnern. Die Münchener trennten sich in der heimischen Allianz Arena torlos vom FC Kopenhagen.

FC Bayern nach 17 Siegen in Folge erstmals sieglos

Während der Punktgewinn für die Gäste noch Gold wert sein könnte, stand der deutsche Rekordmeister bereits vor der Partie als Gruppensieger fest. Durch das Remis blieben die Münchener zwar das erste Mal seit 17 Spielen in Folge in der Champions-League-Gruppenphase ohne Dreier, werden es aber aufgrund der Tabellensituation verkraften können. Den europäischen Rekord hatten sie mit dieser Serie sowieso schon lang inne und wird aufgrund der Champions-League-Reform in der nächsten Saison wohl kaum gebrochen werden.

Das Spiel an sich geizte dabei mit großen Highlights. Die Gäste konnten sich relativ früh mit dem unerwarteten Punktgewinn in München anfreunden, und auch die Tuchel-Truppe ließ die letzte Konsequenz in ihren Angriffen vermissen. Am Ende konnte sich der FC Bayern sogar bei Manuel Neuer (tz-Einzelkritik) bedanken, dass nicht die erste Niederlage in der Gruppenphase der Königsklasse seit 39 Spielen stand. Der Bayern-Kapitän bewies kurz vor Schluss mit einer Doppelparade seine Qualität. Das wissen auch die Engländer und Fans von Manchester United (kämpft mit Kopenhagen und Galatasaray um Platz zwei) zu schätzen. So reagierte die internationale Presse:

Manuel Neuer rettete den Punktgewinn des FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Nationale Pressestimmen zur Bayern-Nullnummer gegen Kopenhagen – England

The Sun: „Eine Neu-Hoffnung: Warum Manuel Neuer nach dem Albtraum von Galatasaray der unwahrscheinliche Held von Manchester United in der Champions League war“

The Guardian: „Kopenhagen stoppt Bayern und bringt Manchester United in Bedrängnis“

Daily Mail: „Manchester United lebt noch in der Champions League, weil Kopenhagen Harry Kane und Co. in München nicht schlagen kann … aber die Dänen holen einen wichtigen Punkt dank eines späten VAR-Eingriffs, während die Gruppe bis zum Schluss spannend bleibt“

Nationale Pressestimmen zur Bayern-Nullnummer gegen Kopenhagen – Spanien

AS: „Kopenhagen überlebt in München“

Mundo Deportivo: „Bayern München scheitert gegen Kopenhagen“

Nationale Pressestimmen zur Bayern-Nullnummer gegen Kopenhagen – Dänemark

B.T.: „FC Kopenhagen durchbricht Bayerns Rekordserie und rückt dem Weiterkommen näher“

Jyllands Posten: „Der FC Kopenhagen holt einen wichtigen Punkt auf einem der schwersten Auswärtsplätze“

Nationale Pressestimmen zur Bayern-Nullnummer gegen Kopenhagen

SZ: „Auf der Suche nach dem Feuer“

Bild: „Tuchel-Chance nicht genutzt: Ärgerlicher Abend für Müller“

Kicker: „Siegesserie endet: Bayern kommt über 0:0 gegen Kopenhagen nicht hinaus“

Sport1: „Neuer rettet Bayern vor Blamage – Mega-Wirbel in Nachspielzeit“