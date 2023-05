Kaum bekannt, aber mit viel Macht: Kahns Schattenmann beim FC Bayern

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Moritz Mattes heißt der engste Vertraute von Oliver Kahn beim FC Bayern, der für seine geringe Bekanntheit erstaunlich weitgreifende Kompetenzen innehat.

München - Der Titel klingt exotisch: Chief of Staff bei FC Bayern München. So liest sich die Berufsbezeichnung von Moritz Mattes im digitalen Karriere-Netzwerk LinkedIn. Auf den Fluren der Säbener Straße wird er vor allem als Büroleiter und engster Vertrauter von CEO Oliver Kahn wahrgenommen. Wer einen Termin mit dem Titan möchte, kommt nicht an Mattes vorbei. Sein Auftreten gegenüber den Mitarbeitern des deutschen Rekordmeisters auf zwischenmenschlicher Ebene: äußerst forsch und daher umstritten. Bisher trat der Schattenmann von Kahn in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung. Bis jetzt.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 (53 Jahre) in Karlsruhe Funktion beim FC Bayern: Vorstandsvorsitzender Stationen als Spieler: Karlsruher SC, FC Bayern München

Kahns Büroleiter koordiniert internationales FCB-Geschäft

Im Rahmen der „International Week“ des FC Bayern wurde auf der Homepage ein Interview mit Marketing-Vorstand Andreas Jung, den drei Leitern der Auslandsbüros Dee Kundra (USA), Philipp Wunderlich (China) und Maximilian Haschke (Südostasien) und Mattes veröffentlicht. Hier erfährt man, dass der Kahn-Vertraute auch in Sachen Internationalisierung mitmischt: „Ich koordiniere von München aus zwischen New York, Shanghai und Bangkok und treffe gemeinsam mit den Büroleitern die wesentlichen strukturellen Entscheidungen.“

Dieser Fakt ist insofern interessant, da zuvor Jörg Wacker als Vorstand für Strategie und Internationalisierung diesen Bereich federführend verantwortete, ehe er im September 2021 aus dem Vorstand abberufen wurde. Nach der Trennung ging der Fachbereich Internationalisierung an Jung, die Strategie-Themen übernahm Kahn höchstpersönlich – und damit war sein Büroleiter mitten im internationalen Geschehen und war beispielsweise bei der Eröffnung des Bayern-Büros Bangkok involviert. Und Mattes schmiedet auch schon Pläne für die Zukunft, schielt gemeinsam mit Vorstand Jung unter anderem auf den afrikanischen Markt.



Mattes gibt Bayern-Marschrichtung im Auslandsgeschäft vor

Laut Mattes gehe der FC Bayern immer dorthin, wo die Fans sind: „Es war immer das Credo des FC Bayern, dass wir bei der Internationalisierung eine andere Strategie verfolgen als die Konkurrenz. Wir sind nicht in 20 Märkten mit ein paar Mitarbeitenden vertreten, die versuchen, für möglichst wenig Geld überall den FC Bayern-Stempel draufzudrücken. Unsere Strategie zielt auf ein langfristiges Engagement: Wir wollen kein schnelles Rein-Raus.“

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. © IMAGO

Mit der Selbstverständlichkeit dieser Sätze könnte man meinen, Mattes arbeite schon seit Jahren für den Münchner Club. Dabei ist er erst zwei Jahre und neun Monate für den FC Bayern tätig – und ohne Kahn wäre er überhaupt nicht hier.



Kahn holte Geschäftspartner zum FC Bayern

Das Duo gründete gemeinsam das Unternehmen Goalplay. Kahn war das Gesicht der Firma, die eine App für Torwarttraining entwickelt hatte. Mattes zog im Hintergrund die Fäden. Als der FC Bayern beim ehemaligen Weltklasse-Torhüter anklopfte, sollen den Titan dem Vernehmen nach Gewissensbisse geplagt haben: Mattes hatte damals seine bisherige berufliche Existenz für das Projekt aufgegeben.

Zwar ist Kahn noch Gesellschafter von Goalplay, doch seinen Posten als Geschäftsführer musste er wegen seiner CEO-Tätigkeit abgeben – und brachte Mattes als Chief of Staff neun Monate später an der Säbener Straße unter. Im Vorfeld besuchten beide im Jahr 2019 das Seminar „The Business of Entertainment, Media and Sports“ an der Havard Business School. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)