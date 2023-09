„Klassenunterschied“ und „absurde Serie“: Internationale Pressestimmen zum Bayern-Auftakt-Sieg

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern schlägt Manchester United zum Champions-League-Auftakt. Vor allem United-Keeper André Onana kommt bei der internationalen Presse nicht gut weg.

München – Der FC Bayern und die Champions-League-Gruppenphase bleibt einfach eine Liebesbeziehung. Zum Auftakt in die neue Saison in der Königsklasse bezwangen die Münchner Manchester United. Es war bereits der 14. Erfolg in Serie. Zum letzten Mal als Verlierer in der Gruppe gingen die Bayern vor 35 Spielen im September 2017 beim 0:3 in Paris vom Platz.

Bayern zeigt schnelle Reaktion nach Gegentoren

Dabei hätten sich Spieler und Verantwortliche wohl einen etwas souveräneren Auftritt gegen das englische Top-Team gewünscht. Nach einer wilden Schlussphase behielt der FCB mit 4:3 die Oberhand. Obwohl der Münchener Sieg nie richtig gefährdet war, schafften es die Bayern auch nicht endgültig den Deckel auf das Spiel zu machen und ließen die eigentlich schwachen ‚Red Devils‘ immer wieder herankommen.

Thomas Tuchel, der das Spiel gesperrt von der Tribüne verfolgen musste, lobte seine Mannschaft dennoch für die jeweils gute Reaktion nach den Gegentoren. In der Offensive bestätigte vor allem Leroy Sané seine derzeitige Top-Form und auch Super-Joker Tel traf mal wieder kurz nach seiner Einwechslung. Wir fassen die nationalen und internationalen Pressestimmen zum Champions-League-Auftakt der Bayern zusammen.

Der FC Bayern bejubelt das zwischenzeitliche 2:0. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Manchester United: Deutschland

Kicker: „Onanas Patzer und Musialas Solo bringen Bayern auf Kurs“

Bild: „Tel erlöst Tribünen-Tuchel!“

Sky: „Spektakel gegen United! FC Bayern feiert erfolgreichen CL-Auftakt“

Süddeutsche Zeitung: „Tuchels seltsames Kino-Erlebnis“

Sport1: „Wildes Ende! Bayern baut absurde Serie aus“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Manchester United: England

The Guardian: „Harry Kane trifft zum Sieg der Bayern im Thriller gegen Manchester United“

The Times: „Harry Kane verletzt ManUnited nach Onana-Patzer“

The Sun: „Onana-Patzer und Kane-Elfmeter bringen Red Devils in Krimi zu Fall – Deutsche zeigen Klassenunterschied“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Manchester United: Spanien

Marca: „Bayern widersteht Casemiros Glauben“

AS: „Bayern versenkt ten Hag“

Mundo Deportivo: „Bayern verschärft Krise von Manchester United“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Manchester United: Italien

Gazzetta dello Sport: „Onana verfehlt, Bayern schlägt United“

Tuttosport: „Onana-Katastrophe bei Bayern-United“