Internationale Presse zerlegt Manchester United nach „blutleerem“ Auftritt gegen den FC Bayern

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern schlägt Manchester United im letzten Gruppenspiel. Die Engländer scheiden als Gruppenletzter aus. Die internationalen Pressestimmen.

Manchester – Der FC Bayern marschiert mal wieder ungeschlagen durch die Gruppenphase in der Champions League. Am letzten Spieltag konnten sich die Münchener zumindest ein wenig für die Klatsche in Frankfurt am Wochenende rehabilitieren und gewannen das erste Mal seit 22 Jahren im altehrwürdigen Old Trafford.

Manchester United scheidet als Gruppenletzter aus

Die Bayern bleiben damit auch im 40. Spiel der Champions-League-Gruppenphase in Folge ungeschlagen. Zudem zieht der deutsche Rekordmeister als Gruppenerster (stand schon vor dem Spiel fest) in die K.o.-Phase ein. Im Parallelspiel schlug der FC Kopenhagen Galatasaray Istanbul und folgte den Münchenern überraschend ins Achtelfinale.

Der Tuchel-Elf reichte bei Manchester United eine kontrollierte Leistung, gekrönt durch den Treffer von Kingsley Coman. Allerdings kam von den Red Devils, die durch die Niederlage als Gruppenletzter aus allen europäischen Wettbewerben ausschieden, wenig bis gar nichts – was naturgemäß vor allem in England gar nicht gut ankam. Die internationalen Pressestimmen:

Die Bayern um Harry Kane ziehen als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein, Manchester United scheitert als Gruppenletzter. © IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg in Manchester – England

The Sun: „See EU later: Red Devils scheiden aus Champions League und dem kompletten internationalen Geschäft aus und werden ausgebuht“

The Guardian: „Manchester Uniteds europäischer Traum zerbricht, als Coman trifft“

Daily Mail: „Man United gehört NICHT in diesen Kreis … blutleere, uninspirierte und hoffnungslos mittelmäßige Leistung bei der 0:1-Niederlage gegen Bayern München führt zum Rauswurf aus Europa“

The Telegraph: „Manchester United scheitert in Europa mit einem Wimmern durch Niederlage gegen Bayern München“

Mirror: „Tiefpunkt! Manchester United scheitert in Europa, ten Hags gedemütigte Spieler beenden Gruppenphase als Letzter“

Manchester Evening News: „Bayern-München-Sprechchöre zeigen, wie weit Manchester United nach dem Champions-League-Aus gefallen ist“

BBC: „ManUtd nach Niederlage gegen Bayern aus Europa ausgeschieden“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg in Manchester – Spanien

AS: „Bayern ‚begräbt‘ die Roten Teufel“

Mundo Deportivo: „Manchester United raus aus Europa, Ten Hag fast arbeitslos“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg in Manchester – Schweiz, Österreich und Italien

Blick (Schweiz): „Krise immer schlimmer: ManUtd verpasst auch Europa League“

Krone (Österreich): „Bayern schießt ManUnited aus dem Europacup“

Corriere dello Sport (Italien): „Sensationell, Manchester United raus aus Europa“