Reporterin Kraft im Interview: „Bei Bayern ist noch nicht o‘zapft“

Anna Kraft liebt Fußball und die Wiesn. Im Interview spricht die Sport-Reporterin des ZDF über die deutschen Champions-League-Vertreter und die Probleme des FC Bayern.

München - Ihr Name ist Programm: Anna Kraft packt beim tz-Wiesn-Interview ordentlichen mit an. Mit den passenden Tipps von Wildstuben-Chef Klaus Renoldi stemmt die ZDF-Moderatorin als Aushilfs-Kellnerin acht Mass auf einmal. Danach bleibt Zeit für ein Gespräch über Königsklasse während des Oktoberfestes.

Wiesn und Champions League auf einen Schlag: Gibt es für Sie als Wahl-Münchnerin und Sportmoderatorin eine bessere Kombination?

Kraft: Ich finde es toll, dass es während des Oktoberfestes im Fußball so rund geht. Vor allem: Ich habe am 3. Oktober Geburtstag und schließe die Wiesn dann an diesem Tag gebührend ab.

Alarm beim FCB vor PSG: Keine Konsequenz, kein Selbstvertrauen, keine Ideen

Bayern und Dortmund treffen am Dienstag beziehungsweise Mittwoch auf richtige Kracher-Gegner.

Kraft: Für die Bayern wird es ganz hart! Sowohl in Paris als auch zu Hause. Ich glaube, dass PSG beide Spiele für sich entscheidet, auch wenn der FCB das nicht gerne hört. Bei den Dortmundern bin ich gespannt, gegen Real wird es aber noch nicht ganz reichen.

Was fehlt beim FC Bayern momentan?

Kraft: Viele sagen ja, dass Carlo Ancelotti nicht der richtige Trainer ist. Damit gehe ich überhaupt nicht mit! Die Bayern sind einfach auf der Suche nach ihrer inneren Mitte. Sie sind zwar schon in der Bahn, brauchen aber noch die richtige Bahn. In Wiesn-Deutsch ausgedrückt: Bei den Bayern ist noch nicht o’zapft!

Neymar gegen Cavani: Millionen-Zahlung sollte Elfer-Zoff lösen

Sie waren beim ersten Auftritt der Leipziger in der Königsklasse als Reporterin vor Ort. Ihr Eindruck?

Kraft: Alleine anhand der Stimmung hat man gemerkt, dass der Osten der Republik nach einem CL-Teilnehmer gelechzt hat. Was ich überraschend fand: Nach der Partie hat man gemerkt, dass Spieler und Trainer mit einem Remis absolut nicht zufrieden waren. Das verdeutlicht die Ansprüche von RB.

Kommentar: Dem FC Bayern fehlt der Boss im Mittelfeld

Sie haben den Ruf als fitteste TV-Moderatorin.

Kraft: So haben mich mal ein paar Leute genannt, finde ich ziemlich cool (lacht). Ich habe auch noch keine Kollegin erlebt, die fitter ist als ich.

Nach Neuer-Aus: Bayern nominiert Starke für Champions League nach

Für welche Wiesn-Sünden sind Sie anfällig?

Kraft (lacht): Mandeln oder Zuckerwatte kann ich nicht widerstehen. Manche hängen sich ja Lebkuchenherzen zu Hause auf, ich esse die gleich auf.

Interview: Manuel Bonke

