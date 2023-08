Bremen-Fans wüten wegen Gnabry-Interview auf Werder-Homepage

Von: Andre Oechsner

Vor dem Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern ruft Serge Gnabry mit einem Interview bei der grün-weißen Anhängerschaft erboste Reaktionen hervor.

Bremen – Die Bundesliga öffnet an diesem Freitag (20.30 Uhr) mit dem Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern wieder ihre Tore. Die Gastgeber veröffentlichten vor der Begegnung auf ihrer Homepage ein Interview mit Ex-Spieler Serge Gnabry, das in Teilen der Bremer Community gar nicht gut ankommt.

Serge Gnabry Geboren: 14. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Stuttgart Verein: FC Bayern München Position: Rechtsaußen Marktwert: 55 Millionen Euro

Vor dem FC Bayern: Serge Gnabry spielte für Werder Bremen

Bei vielen ist es schon fast in Vergessenheit geraten, dass sich Gnabry in der Vergangenheit einmal das Bremer Trikot überzog. Um genauer zu werden in der Saison 2016/17, als sich die Karriere des heutigen deutschen Nationalspielers am Tiefpunkt befand.

Beim FC Arsenal ging es für Gnabry nicht wirklich voran. Nachdem eine Ausleihe zu West Bromwich Albion nicht den erhofften Schwung für seine Laufbahn brachte, setzte er zum Zwischenstopp am Bremer Osterdeich an. Mit durchschlagendem Erfolg.

Serge Gnabry, jetzt beim FC Bayern, kochte schon im Trikot von Werder Bremen. © imago sportfotodienst

Serge Gnabry spricht ausschließlich positiv über Werder Bremen

Auf die Frage, was für eine Bedeutung diese eine Saison in Bremen hatte, antwortet Gnabry: „Eine sehr große und positive! Davor lag eine lange Zeit, in der ich verletzt war und bei Arsenal und West Bromwich vieles für mich nicht lief. In Bremen habe ich wieder regelmäßig gespielt und den Spaß durch den Verein und das Umfeld wieder zurückbekommen.“

Fünf Millionen Euro zahlte der SV Werder damals an Arsenal – ein Investment, das sich angesichts von elf Toren und zwei Vorlagen in der Bundesliga bestens ausgezahlt hatte. Gnabry spricht von einem „tollen Jahr“ mit einer Mannschaft mit „vielen tollen Charakteren“. Er denke noch oft an seine Zeit bei Werder zurück, meint Gnabry. Ein Teil der Bremer Fans kauft ihm das nicht wirklich ab. In den sozialen Medien entfacht das Interview viele erboste Reaktionen.

Serge Gnabry ohne Identifikation mit Werder Bremen?

„Aber am Freitag wieder jubeln, als wenn man gerade die Champions League gewonnen hätte, was?“, geht ein User auf Twitter den direkten Weg der Konfrontation. Drüben bei Facebook gehen die Reaktionen in dieselbe Richtung. „Als ob der sich freut und er noch jemanden aus der Zeit kennt“, steht dort geschrieben. „Jeder, der ihn damals erlebt hat, hat gesehen, dass da keine Bindung zu seinen Mitspielern da war und er nur für sich gespielt hat.“

„Bei Gnabry hält sich die Freude in Grenzen“, erinnert sich ein anderer Fan, „ich glaube er hat im Bayern-Trikot immer gegen uns getroffen.“ Das ist vor allem der Grund, aus dem die Bremer Anhängerschaft reichlich erzürnt auf Gnabrys Aussagen reagiert.

Serge Gnabry bejubelte Treffer für den FC Bayern gegen Werder Bremen

Im Mai dieses Jahres hatte der Flügelstürmer des FC Bayern beim Münchner 2:1 in Bremen den Führungstreffer erzielt, und im Anschluss den Treffer mit mit seinen FCB-Mitspielern ausgiebig bejubelt. Die neue Bundesliga-Saison startet an diesem Freitag mit einer Neuauflage dieser Partie.

Dass sich Fußballprofis bei Toren gegen Ex-Vereine eher zurückhalten, ist öfter zu beobachten. Gnabry betonte schon damals die tolle Zeit in Bremen. Das Tor habe ihn aber sehr gefreut, „da gehört Jubeln dazu“, sagte Gnabry. Das sehen sie vor allem bei Werder Bremen anders. (aoe)