„Irrenanstalt“: Babbel hielt es beim FC Bayern nicht mehr aus

Gefährliche Auseinandersetzung mit Uli Hoeneß

Von heftigen Streitereien bis hin zu angedrohten Schlägen: Ex-Profi Markus Babbel packt über seine angespannte Zeit beim FC-Bayern aus.

München – In seiner Zeit beim FC Bayern München hat Markus Babbel viel miterlebt. Von Meisterschaften und DFB-Pokal-Siegen bis hin zu Streitigkeiten unter den Spielern und gewaltigen Auseinandersetzungen mit der Chef-Etage. Die Spielzeit beim Rekordmeister war für den heute 51-Jährigen von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt. Doch eine Erinnerung geht dem Ex-Fußballer bis heute nicht mehr aus dem Kopf.

Name: Markus Babbel Geboren am: 8. September 1972 in München Profi-Stationen: 1991–2000 FC Bayern München, 1992–1994 Hamburger SV (Leihe), 2000–2004\tFC Liverpool, 2003–2004 Blackburn Rovers (Leihe), 2004–2007 VfB Stuttgart Spiele für den FC Bayern: 182

In den 1990er Jahren: FC Bayern wird zum „FC Hollywood“ – Markus Babbel reicht es

Ganze neun Jahre, von 1991 bis zur Jahrtausendwende, war Babbel bei den Bayern unter Vertrag. „Auf der einen Seite war es eine coole Zeit. Auf der anderen Seite waren wir damals die Hochgeburt des FC Hollywood“. Ob wilde Partys oder skurrile Auftritte. Sobald es rund um die Säbener Straße in München unruhig wird, ist vom „FC Hollywood“ die Rede. Eine belastende Zeit für Babbel. Denn er weiß: „Was heute bei den Bayern passiert, ist alles Kindergeburtstag gegen das, was damals lief“, betont der 51-Jährige in einem Interview mit der AZ. Und das, obwohl die Schlagzeilen um den FC Bayern auch heute nicht ausgehen.

Nicht umsonst hätten die Bayern in den 90ern die ein oder andere Meisterschaft verschenkt, urteilt Babbel. „Wir waren die beste Mannschaft mit den besten Spielern, aber wir haben es in manchen Jahren einfach nicht geschafft, uns zusammenzufinden.“ Er selbst sei schließlich auch zweigleisig gefahren: Auf der einen Seite war der heute 51-Jährige stolz, für den Rekordmeister auf dem Platz zu stehen, andererseits empfand er die Zeit auch als „brutal anstrengend“. Gerade die großen Egos im Team und interne Streitereien kosteten dem jungen Fußballer viel Kraft und „unnötige Energie“, wie er sagt. Nach dem Geplänkel zwischen Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann reichte es Babbel schließlich.

+ Mit dem FC Bayern gewinnt Markus Babbel im Jahr 2000 den DFB-Pokal. Nur wenig später wechselt der Abwehrspieler nach England. Mit seinen ehemaligen Teamkollegen v.l. Sven Scheuer, Jens Jeremies, Torwart Oliver Kahn und Sammy Kuffour hat der Ex-Profi bis heute Kontakt. © Imago

Ex-Bayern-Profi Markus Babbel hält es in „Irrenanstalt“ nicht mehr aus und zieht Reißleine

In einem Telefonat bat er den damaligen Borussia-Trainer Ottmar Hitzfeld um Hilfe: Er sollte ihn nach Dortmund holen. Die großen Egos im Team und interne Streitigkeiten veranlassten Babbel damals gar, Ottmar Hitzfeld in einem Telefonat zu bitten, ihn zu Borussia Dortmund zu holen: „Das war ein Punkt, da habe ich es nicht mehr ausgehalten in dieser Irrenanstalt. Ein Wahnsinn, was da los war.“

Doch soweit sollte es gar nicht erst kommen: Schon kurze Zeit später wird Hitzfeld Trainer beim FC Bayern. Für Markus Babbel geht ein Traum in Erfüllung. Denn der Trainer habe dem jungen Spieler schon immer mit seiner Art und seinen Fähigkeiten imponiert. „Wir konnten doch noch zusammenarbeiten“, berichtet Babbel der AZ. Doch obwohl es für den 51-Jährigen die wohl schönste Zeit bei den Bayern war, ließen ihn die zahlreichen Skandale und der Wirbel um den Rekordmeister nicht los. Er verlässt schließlich den Verein, dreht der Bundesliga den Rücken zu und sucht sein Glück in England. „Ich musste da raus und was Neues sehen“, merkt der Ex-Profi heute an. Beim FC Liverpool erlebt Babbel dann die Hochphase seiner Karriere, gewinnt den FA-Cup und den UEFA-Pokal. „Mein Traum war es immer, in England zu spielen“, erklärt der 51-Jährige. Der englische Klub hat es nicht selten auf Bundesliga-Spieler abgesehen. Bis heute kann der Premier-League-Verein mit dem Rekordmeister in Sachen Spielerverpflichtung mithalten und den ein oder anderen Fußballer wegschnappen.

„Das war ein Punkt, da habe ich es nicht mehr ausgehalten in dieser Irrenanstalt.

Nach Standpauke folgt Auseinandersetzung: Ex-Bayern-Spieler geht Uli Hoeneß an den Kragen

Dennoch bleibt seine Zeit bei den Bayern unvergessen. Zu viel hat Babbel dort erlebt. Eine Erinnerung wird der 51-Jährige aber bis heute nicht los: Die Auseinandersetzung mit Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß, bei der es beinahe Fäuste hagelte. „Ich musste dann später sogar ins Büro von Franz Beckenbauer“, sagt Babbel. Hintergrund: Wie Sport 1 berichtet, hielt der zugegebenermaßen aufbrausende und kritsche Hoeneß seinem Team eine Standpauke, bei der Babbel fast die Beherrschung verloren hätte. Darüber könne Markus Babbel heute jedoch lachen. Auch der Bayern-Macher Hoeneß empfindet die Auseinandersetzung viele Jahre später eher als amüsant, wie er laut Babbel einst bei einer Schafkopfrunde zugegeben hat.

Der Ex-Bayern-Spieler selbst sei dort zwar nicht anwesend gewesen, dafür aber sein ehemaliger Mitspieler und guter Freund Jens Jeremies. „Vor ein paar Jahren hat Jens Jeremies bei mir angerufen. Er war gerade vom Schafkopfen mit Uli Hoeneß, Karl Hopfner und Fredi Binder gekommen“, erzählt Babbel der AZ. Jeremies habe Hoeneß dort gefragt: „Uli, du provozierst doch so gerne. Hast du nie Angst gehabt, dass dir mal einer eine reinhauen würde?“

Ehemaliger Bayern-Profi Markus Babbel rastet aus – Uli Hoeneß bekommt Angst

Darauf habe der ehemalige Bayern-Boss geantwortet: „Nur einmal. Als der Babbel mich am Krawattl hatte.“ Eine nette Anekdote, an die sich der Ex-Profi gerne erinnert. Denn trotz aller Konflikte mit der Chef-Etage war bei den Bayern eins von großer Bedeutung: Zusammenhalt. „Uli Hoeneß kann verzeihen. Er verkauft dich nicht sofort an einen anderen Klub, er hält zu dir“, weiß Babbel. Der 71-Jährige sei „mit Sicherheit ein streitbarer Mensch“, dennoch könne er die Vergangenheit ruhen lassen und „Größe zeigen.“ Bei der derzeitigen Diskussion um die Verpflichtung von Jérôme Boateng zeigte sich Hoeneß hingegen eiskalt.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Ulrich Wagner