Holt Tuchel seinen Chelsea-Liebling nach München? Widersprüchliche Berichte

Von: Johannes Skiba

Der FC Bayern München soll Interesse an Mason Mount vom FC Chelsea haben. Gespräche wurden mit Thomas Tuchels Schützling noch nicht geführt.

München – Jeder Fußballtrainer hat einen bestimmten Spielertypus, den er besonders gerne in sein Spiel integriert. Für FC-Bayern-Coach Thomas Tuchel war dies während seiner Trainerstation beim FC Chelsea der Engländer Mason Mount. Der Offensivspieler war Tuchels Liebling. Wie der Guardian berichtet, soll der FCB seine Bemühungen um den 24-Jährigen intensiviert haben, nachdem Chelsea eine dritte Offerte von Manchester United über 58 Millionen Euro abgelehnt haben soll.

Mason Mount Geboren: 10. Januar 1999 in Portsmouth, England Aktueller Verein: FC Chelsea Position: Offensives Mittelfeld

Romano dementiert Bayern-Interesse an Mount

Für Thomas Tuchel und den FC Bayern könnte Mason Mount als zentraler offensiver Mittelfeldspieler zum neuen Fixpunkt im Angriffsspiel der Münchener werden. Doch ganz so weit scheint das Interesse aktuell noch nicht zu gehen.

Transferexperte Fabrizio Romano schrieb auf Twitter, dass aktuell „keine Gespräche mit Bayern“ stattfinden. Der Engländer wechselt demnach in diesem Sommer entweder zu Manchester United oder verlässt den FC Chelsea im Sommer 2024 ablösefrei. Dann läuft nämlich der Vertrag des Nationalspielers aus.

Mason Mount war beim FC Chelsea der Lieblings-Schüler von Bayern-Coach Thomas Tuchel. © imago/Montage

Tuchel-Favorit mit durchwachsener und verletzungsgeplagter Saison bei Chelsea

Der kreative Offensivakteuer Mason Mount könnte nichtsdestotrotz zum FC Bayern passen. Seine Scorerpunkte sind hingegen noch ausbaufähig. In 24 Premier-League-Spielen der vergangenen Spielzeit erzielte der Chelsea-Profi nur drei Tore und legte lediglich zwei Treffer für seine Kollegen auf. Bei der WM 2022 in Katar spielte der Profi in vier von fünf Partien der „Three Lions“. Jedoch stand er dabei nur in zwei Gruppenspielen in der Startformation.

Allerdings setzte den Engländer eine Beckenverletzung einen großen Teil der Rückrunde außer Gefecht. Von Anfang März bis zum Saisonende absolvierte Mount nur einen Kurzeinsatz im April, in dessen Folge er erneut ausfiel. Dennoch ist Mount ein spielstarker Mittelfeldspieler, den Tuchel problemlos in seine Spielidee integrieren könnte. Doch würde ein Transfer von Mount für ein Überangebot beim FC Bayern auf der Zehnerposition sorgen. Neben dem Engländer bevorzugen mit Jamal Musiala, Leroy Sané, Ryan Gravenberch und Thomas Müller bereits aktuell vier Profis diese Gestalter-Rolle. Mounts Landsmann Harry Kane soll indes wieder Thema für den Sturm der Münchenern sein. (jsk)