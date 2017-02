Ismael: „Ich lasse mir die Lederhose nicht ausziehen“

München – Das 0:5 im Herbst gegen den FC Bayern war für Valérien Ismael (41) die höchste Niederlage als Trainer des VfL Wolfsburg. Im Achtelfinale des DFB-Pokals rechnet sich der Ex-Münchner an seiner alten Wirkungsstätte dennoch Chancen aus. Im Interview verrät er, warum.

Herr Ismael, mit welchem Gefühl fährt man nach zwei Niederlagen in der Liga und Gedanken an das 0:5 gegen Bayern nach München?

Valérien Ismael: Tatsächlich mit einem ganz guten. Denn es ist eine neue Situation, ein anderer Wettbewerb, der – wie man weiß – seine eigenen Gesetze hat. Eine Überraschung ist nicht ausgeschlossen, deshalb wollen wir unsere Chance suchen. An die Vergangenheit denken wir nicht. Wobei: Zumindest auf der Leistung des 0:1 gegen Köln können wir aufbauen. Die war nämlich sehr gut.

Kommt es gelegen, dass Bayern schwächelt?

Ismael: Bayern bleibt Bayern. Die sind immer gefährlich – und noch gefährlicher, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Das tun sie noch nicht, aber man muss sagen, dass sie bis jetzt nicht die Leistung der Hinrunde bringen. Das haben auch wir zur Kenntnis genommen.

Bayern braucht deshalb einen Aufbaugegner.

Ismael: Das mag stimmen, aber tut nichts zur Sache. Wir nehmen die Außenseiterrolle ja so oder so an, Bayern ist Favorit. Deshalb können wir frei aufspielen. Der Druck liegt bei ihnen.

Wie viel Hoffnung macht Ihnen der Schalker Auftritt in München?

Ismael: Nicht nur Schalke macht uns Hoffnung, sondern auch Freiburg und Bremen, gegen die die Bayern viel zugelassen haben. Da wollen wir ansetzen.

Haben auch Sie den Eindruck, dass die Bayern unter Carlo Ancelotti etwas verwundbarer sind?

Ismael: Was heißt verwundbar? Sie sind Tabellenführer. Aber man hat gesehen, dass sie viel zugelassen haben in letzter Zeit. Auch gegen uns war das der Fall. Zwar hat Bayern 5:0 gewonnen, aber wir hatten trotzdem drei hundertprozentige Torchancen. Die sollten wir nur dieses Mal – wenn wir sie kriegen – auch nutzen.

Ancelotti ist schon lange im Geschäft, ist für Sie der Job VfL Wolfsburg aber eine Art Reifeprüfung?

Ismael: Ein bisschen (lacht). Aber ich spreche lieber von einer Entwicklung, einem Prozess für mich, den Verein und die Mannschaft. Diese Saison ist für uns alle schwer, das war klar, seitdem ich die Mannschaft übernommen habe. Aber ich sage nicht umsonst immer wieder: Die Saison ist erst nach 34 Spieltagen zu Ende. Und auch wenn die Lage momentan sehr ernst ist, wissen wir, dass es noch viele Spiele gibt, in denen wir punkten und zeigen können, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist.

Im Winter haben Sie auf einem Weg zum Auswärtsspiel bereits in den Medien gelesen, Sie seien schon so gut wie entlassen.

Ismael: Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich schaue nichts mehr an, was über mich geschrieben oder gesagt wird. Das ist auch etwas, das man als junger Trainer lernen muss. Ich fokussiere mich auf meinen Job, auf die Mannschaft. Ich spüre, dass hier das Vertrauen in mich da ist. Das ist die wichtigste Basis.

Ihr Vorgänger Dieter Hecking hat beim VfL einst von einem Standortnachteil gesprochen. Sie auch?

Ismael: Nein. Es geht nicht um den Standort, sondern darum, was der Verein inhaltlich zu bieten hat. Was gibt es für Mitspieler? Wie sind die Bedingungen? Da gibt es viele wichtige Aspekte, bei denen der VfL Wolfsburg ganz vorne dabei ist. Wir haben Spieler hier, die große Lust auf den VfL haben.

Als Stadt hat München dennoch Vorteile. Was für Erinnerungen haben Sie?

Ismael: Viele positive. Das Double 2006, die erste Saison in der Allianz Arena. Aber auch negative, meine schwere Verletzung, meine schlimmste Zeit. Ich erinnere mich aber an einen Verein, der immer familiär war, der ein besonderes Gefühl verkörpert, niemanden alleine lässt. Dazu die Stadt, die hohe Lebensqualität.

Haben Sie noch eine Lederhose?

Ismael: Zuhause habe ich eine. Sogar noch die von Bayern.

Aber die wollen Sie sich von den Bayern nicht ausziehen lassen, oder?

Ismael: Genau. Eher andersrum (lacht).

Wie froh sind Sie, dass Ihr alter Freund Franck Ribery nicht spielt?

Ismael: Eigentlich ist es egal, wer spielt. Kingsley Coman, Douglas Costa, Arjen Robben – die sind genauso gefährlich. Wenn einer ausfällt – auch Ribery – macht es nichts. Das ist die Stärke dieses Teams.

Sie kennen Ribery aus seiner Anfangszeit in München, haben ihm vor acht Jahren dazu geraten, den Verein nicht zu verlassen. Haben Sie geahnt, wie sehr er Bayern prägen wird?

Ismael: Nein. Aber ich habe ein halbes Jahr mit ihm gespielt und gespürt, dass München und er gut zusammenpassen. Dass er einen Verein gefunden hat, der nicht versucht, ihn zu verändern. Sondern ihn so nimmt, wie er ist. Das hat auch er erkannt – und die richtige Entscheidung getroffen.

Wie haben Sie ihm am Anfang geholfen?

Ismael: Das ist so lange her (lacht). Fast zehn Jahre, Wahnsinn! Ich war oft mit ihm einkaufen, habe auch mal ein Telefonat mit Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt für ihn übersetzt. Aber es gab noch viele andere lustige Geschichten mit ihm.

Erzählen Sie!

Ismael: Lieber nicht (lacht).

Wird Kingsley Coman de r nächste große Franzose bei Bayern?

Ismael: Er ist ein sehr guter Spieler, aber einer, der seine Konstanz noch finden muss. Er muss verletzungsfrei bleiben, dann traue ich ihm das zu. Denn er bringt viele gute Anlagen mit.

Sie selbst haben nach Ihrer Bayern-Zeit gesagt, Sie wollten damals „zu viel auf einmal“.

Ismael: Bei Bayern ist der Leistungsdruck gewaltig, den muss man erst mal aushalten. Deshalb ist es für viele junge Spieler schwer, konstant gute Leistungen zu bringen. Ein gutes Spiel haben viele gemacht, lange auf höchstem Niveau sind nicht ganz so viele geblieben. Ich traue Coman aber zu, den richtigen Weg zu finden.

Video: Ismaels Kampfansage auf der PK vor dem Bayern-Spiel

Interview: Hanna Raif