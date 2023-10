Geheime Aussprache in Istanbul? Hainer bat zwei Bayern-Profis nach Pro-Palästina-Post zum Gespräch

Von: Florian Schimak, Hanna Raif

Der Nahost-Konflikt beschäftigt den FC Bayern weiter. Genauer gesagt der Umgang mit Noussair Mazraoui. In Istanbul stand er daher nicht nur sportlich im Fokus.

München/Istanbul – Natürlich ist es noch immer Thema. Und vermutlich wird es das auch noch länger sein. Der Umgang des FC Bayern mit Noussair Mazraoui, der mit seinem Pro-Palästina-Post kürzlich für Aufsehen sorgte.

Der Rekordmeister entschied sich gegen eine Bestrafung oder gar Suspendierung. Anders machte es Mainz5 05, die Anwar El Ghazi vom Spiel- und Trainingsbetrieb freistellten, nachdem er sich auf den sozialen Kanälen ebenfalls pro Palästina geäußert hatte.

Noussair Mazraoui Geburtsdatum: 14. November 1997 Verein: FC Bayern München Position: Rechtsverteidiger Martkwert: 28 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Umgang mit Mazraoui beim FC Bayern weiterhin ein Thema

Und so blickt man weiter mit Argusaugen nach München. Auch, weil der Zentralrat der Juden das Verhalten den Bayern kritisiert hatte. Nun soll es laut Berichten der Bild in Istanbul zu einem Geheimtreffen zwischen Mazraoui und Daniel Peretz gekommen sein, welches von Herbert Hainer angeregt worden sein soll. Zunächst soll der Bayern-Präsident alleine mit beiden gesprochen haben.

Derweil gab es am Rande des Champions-League-Spiels bei Galatasaray (3:1) weitere Auffälligkeiten. Ob die Botschaft gewollt war oder nicht: Sie kam an. Denn natürlich wird dieser Tage genau registriert, wo, wie und mit wem sich Mazraoui umgibt, bewegt und unterhält.

Noussair Mazraoui (M.) und Daniel Peretz (r.) saßen nach dem CL-Spiel der Bayern in Istanbul zusammen. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Nach CL-Sieg: Mazraoui und Peretz unterhalten sich

So war die Sitzordnung auch im noblen Ballsaal des Teamhotels „Raffles“, bei gutem Verkehr nur ein paar Minuten vom Rams Park entfernt, ein Tuschel-Thema. Genau wie die späte Unterredung, die Mazraoui mit seinem Mannschafts- und Tischkollegen Daniel Peretz führte.

Nach einem Krisengespräch sah der Wortwechsel beim Bankett um kurz nach Mitternacht nicht aus. Eher fiel sie unter das Motto, das die Bayern nach dem Pro-Palästina-Post und all dem, was folgte, dieser Tage leben. Sichtlich bemüht ist man, Mazraoui, der in Istanbul erstmals wieder in der Startelf stand, als Teil der Gruppe zu präsentieren.

Fall Mazraoui: Bayern-Boss Dreesen kündigt weitere Gespräche an

Voran ging da in Istanbul Jan-Christian Dreesen, der Mazraoui vor den Augen der Autogrammjäger mehrfach auf den Rücken klopfte – und den Marokkaner auch in seiner Rede erwähnte.

Gewissermaßen befeuerte der CEO mit seinen Worten das Thema erneut, aber es war ihm eben ein Anliegen, den Sachverhalt einzuordnen. „Wir möchten das Thema nicht aussparen“, sagte Dreesen daher, kündigte „weitere Gespräche“ an und betonte: „Wir wollen unseren Spieler Nassouir Mazraoui natürlich voll in unsere Mannschaft integrieren.“ hlr/smk

