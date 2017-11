Bayern gegen Dortmund favorisiert? Heynckes-Bilanz wirft Fragen auf

Siegt der FC Bayern am Samstag auswärts in Dortmund, könnte er den wohl gefährlichsten Verfolger bereits auf sechs Punkte distanzieren. Chefcoach Jupp Heynckes verbindet mit der Reise in den Signal Iduna Park nicht nur positive Erinnerungen.

München - Der Trend spricht klar ganz klar für den Gäste, wenn Borussia Dortmund am Samstag den FC Bayern zum Gipfeltreffen empfängt. Unter Comeback-Coach Jupp Heynckes haben die Münchner zuletzt sechs Siege in Serie eingefahren, die Westfalen dagegen kriselten in den vergangenen Wochen. Die Bilanz des Trainer-Veteranen gegen den BVB dürfte den Anhängern des Rekordmeisters allerdings zu denken geben.

Während seiner diversen Engagements an der Säbener Straße traf „Don Jupp“ in insgesamt 17 Pflichtspielen auf die Borussen. Im Vergleich zu seinem sonstigen Punkteschnitt auf der Trainerbank des Rekordmeisters liest sich die Bilanz dabei relativ bescheiden. Gerade einmal sechs Erfolge konnte der Trainer-Veteran in den Duellen mit den Westfalen einfahren. Sechsmal siegte auch der BVB. Darunter fielen für Jupp solch bittere Rückschläge, wie die 2:5-Packung im DFB-Pokal-Finale in der Saison 2011/2012. Was für Heynckes spricht: Den prestigeträchtigsten Schlagabtausch konnte er für sich entscheiden. Im Mai 2013 besiegten die Bayern den BVB im Champions-League-Finale von London mit 2:1.

Kann Heynckes seine mäßige BVB-Bilanz aufpolieren?

Von Statistiken lässt sich der 72-Jährige allerdings nicht beeinflussen, wenn er über das anstehende Schlagerspiel spricht. Heynckes warnt vor einem spielstarken Kontrahenten, den es trotz seiner zuletzt wenig überzeugenden Darbietungen nicht zu unterschätzen gilt. In der Pressekonferenz am Freitag hat sich der routinierte Übungsleiter auch zur möglichen Rückholaktion eines ehemaligen FCB-Spielers geäußert.

Poliert „Don Jupp“ am Samstag seine mäßige BVB-Bilanz auf? Wir berichten im Live-Ticker.

lks