Verrückte VAR-Szene um Kane: „Habe mein Tor fast drei Mal gefeiert“

Von: Patrick Mayer

Die Führung von Harry Kane für den FC Bayern beanspruchte viele Nerven. Der Münchner Stürmer erzählt nach dem Istanbul-Sieg von bangen Minuten.

München – Der FC Bayern besiegt Galatasaray Istanbul 2:1 (0:0) und steht einmal mehr im Achtelfinale der Champions League. Zu verdanken haben die Münchner das nicht zuletzt Doppelpacker Harry Kane. Erneut stellte der englische Superstar seine Extra-Klasse beeindruckend unter Beweis.

Harry Kane: Doppelpack für den FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul

Und: Der 30-jährige Top-Transfer stand auch in der Szene des Spiels im Mittelpunkt. Es war sein Führungstreffer, nachdem der türkische Meister der Mannschaft von Thomas Tuchel lange Paroli geboten hatte. Kane netzte auf Standardflanke von Joshua Kimmich in der Box per Kopf ein, ehe bange Minuten vergingen, und klar war, dass der Treffer wirklich zählt.

Der Assistent des portugiesischen Schiedsrichters Antonio Emanuel Carvalho Nobre hatte fälschlicherweise zuerst auf Abseits entschieden. Prompt schaltete sich jedoch der Video Assistant Referee (VAR) ein. Der Video-Assistent tut dies auch in der Champions League, wen er (oder sie) am Bildschirm von einer krassen Fehlentscheidung ausgeht. Übrigens sitzt der Königsklassen-VAR im Schweizer Nyon am Genfersee.

Knifflige Szene: Harry Kane köpft für den FC Bayern zur Führung ein. Erst nach zweimaliger Überprüfung steht fest - es war kein Abseits. © IMAGO/Mladen Lackovic

Nyon liegt wiederum ungefähr 450 Kilometer Luftlinie von München entfernt. Vielleicht dauerte es deshalb so lange, ehe sich Carvalho Nobre mit dem eingeteilten Video-Assistenten verständigt hatte. Trotzdem wurde es nochmal kurios: Zuerst entschied der 34-jährige Schiedsrichter nach der Rücksprache auf ein reguläres Tor. Als sich die Bayern mit Verspätung vor der „Südkurve“ versammelt hatten, um mit den Fans zu jubeln, unterbrach der Referee aber erneut das Spielgeschehen.

VAR schaltet sich ein: Bayern-Tor von Harry Kane zählt erst nach Überprüfung

Nobre war sich sichtlich nicht sicher. Ein weiteres Mal gab es Funkkontakt in die Schweiz. Dann bestätigte der Portugiese endlich den Treffer – erneut. Kane, seine Kollegen und die Istanbul-Spieler standen da bereits für das Anspiel am Mittelkreis. „Ich war schon nervös. Ich habe mein Tor fast drei Mal gefeiert. Ich bin nicht sicher, was sie beim zweiten Mal gecheckt haben, aber ich war froh, dass das Tor gezählt hat“, erzählte Kane hinterher bei DAZN. Von einem Experten bekam er indes reichlich Lob für den Instinkt, selbst bei sehr knappen Situationen nicht im Abseits zu stehen.

„Es ist eine absolute Spezialität von Harry Kane. Er steht super in der Luft, hat genau das Timing. Es ist ja dann noch zweimal gecheckt worden, ob es Abseits war. Aber auch da hat er ein unheimlich gutes Gespür, wann er sich absetzen muss. Wann er den entscheidenden Schritt schneller machen muss, um gut abzuspringen. Das ist dann in dem Bereich Weltklasse“, meinte Ex-Bundesliga-Profi Hanno Balitsch in der Sendung „sportstudio UEFA Champions League“ des ZDF. „Es gibt Spieler, die diesen Instinkt haben. Aber so einen Instinkt entwickelt man natürlich, wenn man über Jahre auf diesem Niveau spielt. Harry Kane hat das in der Premier League verfeinert“, sagte Balitsch in seiner Analyse.

Knapp nicht im Abseits: Harry Kane auf Freistoßflanke von Joshua Kimmich. © Screenshot ZDF Mediathek

Harry Kane: Superstürmer liefert beim FC Bayern auch in der Champions League

Durch diesen Instinkt amortisiert Kane schon jetzt die kolportiert 100 Millionen Euro Ablöse, die die Bayern im Sommer für ihn nach London zu Tottenham Hotspur überwiesen. So kommt der englische Angreifer nicht nur auf vier Tore nach vier Einsätzen in der Champions League. In der Bundesliga steht er zudem nach zehn Spieltagen bei 15 Treffern und fünf Vorlagen. Was ihn zu einem unheimlich wertvollen Spieler für den FC Bayern macht. (pm)