Von: Christoph Klaucke

Joshua Zirkzee sorgt in Italien für Furore. Der Ex-FCB-Stürmer hat seinen Marktwert verdreifacht. Für den FC Bayern könnte es bald einen Zahltag geben.

Bologna – Joshua Zirkzee hat sein Glück in Italien gefunden. In der Serie A beim FC Bologna gehört der schlaksige Angreifer zu den Entdeckungen der Saison. Einst galt der Holländer als große Sturm-Hoffnung beim FC Bayern. Seinen Marktwert hat Zirkzee seit seinem Abschied aus München mittlerweile verdreifacht. Trotzdem winkt den Bayern ein unverhoffter Geldregen.

Joshua Zirkzee Geboren: 22. Mai 2001 (Alter 22 Jahre), Schiedam, Niederlande Spiele für den FC Bayern: 17 (4 Tore) Vertrag in Bologna: 30.06.2026 Marktwert: 30 Millionen Euro

Ex-Bayern-Stürmer Zirkzee begeistert in Italien

Der FC Bayern hat Zirkzee im Sommer 2022 für eine Ablöse in Höhe von 8,5 Millionen Euro nach Bologna verkauft – angesichts der Entwicklung des 22-Jährigen im Nachhinein ein schlechter Deal. Das Ex-Bayern-Talent ist in dieser Saison richtig durchgestartet und hat in 16 Serie-A-Spielen bereits sieben Tore erzielt. Sein Team ist auf Champions-League-Kurs und warf jüngst Titelverteidiger Inter Mailand aus der Coppa Italia.

Zirkzees Marktwert schoss durch die Decke: von elf Millionen rauf auf 30 Millionen Euro. Im November wurde Zirkzee von der Serie A zum „Spieler des Monats“ gewählt. Begründung: „Er ist einer der Spieler, für die es sich immer lohnt, die Stadionkarte oder das Streaming-Abo zu bezahlen. Wann immer er auf dem Platz steht und der Ball zu ihm kommt, kann er alles machen. Denn er ist groß, schlaksig und hat ein ungewöhnliches technisches Gespür.“ Das alles weckt Begehrlichkeiten und könnte dem FC Bayern in die Karten spielen.

Marktwert verdreifacht: Ex-Bayern-Talent schießt durch die Decke – Geldregen aus Italien?

Übereinstimmenden Berichten zufolge hält der FCB zwar eine Rückkauf-Klausel für den vergessenen Bayern-Stürmer, offenbar hat nun aber der italienische Rekordmeister Juventus Turin seine Fühler nach Zirkzee ausgestreckt. Dem Corriere di Torino zufolge besitzt der Stürmer in seinem bis 2026 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

Jetzt kommt der FC Bayern ins Spiel. Sollte es im kommenden Sommer tatsächlich zum Transfer von Zirkzee zu Juve kommen, würden die Bayern fürstlich entlohnt werden. Denn wie die Sport Bild berichtet, würden die Bayern mit 50 Prozent an einem Weiterverkauf beteiligt sein.

Rückkehr von Zirkzee zum FC Bayern? Rückkauf-Klausel macht es möglich

Eine Rückkehr von Zirkzee zum FC Bayern erscheint dagegen unwahrscheinlich, auch wenn der Stürmer weiterhin auf dem Radar der Münchner bleibt. „Die Vereinbarungen beinhalten eine Rückhol-Option, weil Joshua für uns weiterhin ein hochinteressanter Spieler bleibt. Wir werden seine Entwicklung in Bologna beobachten und wünschen ihm viel Erfolg in der Serie A“, sagte Bayerns Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor einem Jahr.

Die Rückkauf-Option beträgt offenbar zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Allerdings haben die Bayern dank Harry Kane und dem aufstrebenden Mathys Tel keinen Bedarf im Sturmzentrum. (ck)