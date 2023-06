Italienische Medien: FC Bayern bietet 60 Millionen für Juve-Stürmer Vlahovic

Alte Dame fordert ein Drittel mehr

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christoph Wutz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Bayern sind an Dusan Vlahovic von Juventus Turin interessiert. Sie sind wohl bereit, viel Geld für den serbischen Mittelstürmer zu zahlen.

München – Der FC Bayern München sucht händeringend nach einem klassischen Mittelstürmer. Die Münchner sind bereit, für einen Neuner viel Geld in die Hand zu nehmen – womöglich für Dusan Vlahovic. Der Serbe von Juventus Turin zählt seit einiger Zeit zu den Stürmer-Kandidaten bei den Bayern. Jetzt intensiviert der deutsche Rekordmeister wohl seine Bemühungen um den 23-Jährigen.

Dusan Vlahovic Geboren: 28. Januar 2000 (Alter: 23 Jahre), Belgrad, (damaliges) Jugoslawien Position: Mittelstürmer Vertrag bei Juventus Turin bis zum: 30. Juni 2026 Marktwert: 75 Millionen Euro

Nach abgelehntem erstem Angebot: FC Bayern bietet wohl 60 Millionen Euro für Juve-Stürmer Vlahovic

Vor wenigen Wochen boten die Bayern nach Informationen von Tuttosport wohl bereits 50 Millionen Euro für Turins Vlahovic. Damals winkte Juve aber frühzeitig ab, die Offerte war dem italienischen Rekordmeister zu niedrig.

Nach Angaben der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport haben die Münchner jetzt engen Kontakt mit der „Alten Dame“ aufgenommen, um den Serben unter Vertrag zu nehmen. Demnach bieten die Bayern, die im Rennen um Vlahovic die Nase vorne zu haben scheinen, für den 23-Jährigen inzwischen 60 Millionen Euro.

+ Die Bayern wollen ihn offenbar unbedingt verpflichten: Dusan Vlahovic, dessen Verein Juventus Turin die Münchner jetzt wohl 60 Millionen Euro bieten. © Imago / Marco Canoniero

FCB-Offerte für Neuner Vlahovic zu niedrig: Juve fordert ein Drittel mehr

Juve soll jedoch mindestens 80 Millionen Euro für Vlahovic fordern, also eine Summe knapp über dem Marktwert des Mittelstürmers. Dieser liegt laut transfermarkt.de bei 75 Millionen Euro. Zudem macht der FC Chelsea den Bayern im Werben um Vlahovic Konkurrenz.

Der Serbe war im Januar 2022 für rund 70 Millionen von der AC Florenz in die Hauptstadt des Piemonts gekommen. In der vergangenen Saison hatte er in 27 Spielen der Serie A zehn Tore erzielt. Sein Vertrag bei Juve läuft bis Juni 2026. Die Münchner sind allerdings auch für den Fall gewappnet, dass ein Vlahovic-Wechsel nicht zustande kommt. Offenbar bereiten die Bayern ein 100 Millionen Euro schweres Angebot für Napolis Victor Osimhen vor.

Juventus will sich im Sommer von teuren Spielern trennen – Auch von Bayern-Kandidat Vlahovic?

Juventus will sich am Ende einer schwierigen Saison ohne Champions-League-Qualifikation von einigen teuren Spielern trennen – dazu könnte Vlahovic zählen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verdient der Serbe bei der „Alten Dame“ sieben Millionen Euro netto pro Jahr, ein Verkauf des 23-Jährigen würde das Gehaltsgefüge der Turiner deutlich entlasten.

Darüber hinaus könnte Vize-Weltmeister Adrien Rabiot den italienischen Klub in diesem Sommer verlassen – womöglich zieht es den Franzosen zu den Bayern. (SID/wuc)

Rubriklistenbild: © Imago / Marco Canoniero