Bayerns Kaugummi-Transfer zieht sich weiter in die Länge

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Seit Wochen gilt der Wechsel von Kim Min-jae zum FC Bayern München als ausgemachte Sache. Jetzt gibt es wohl einen neuen Zeitplan.

München – Dieser Transfer zieht sich wie Kaugummi. Der Wechsel von Neapels Abwehr-Star Kim Min-jae (26) zum FC Bayern ist seit Tagen nur noch Formsache.

Kim Min-jae Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre), Tongyeong-si, Südkorea Verein: SSC Neapel (Vertrag bis 2025) Position: Innenverteidiger Marktwert: 50 Millionen Euro

Wann kommt Kim? Bayerns Kaugummi-Transfer zieht sich weiter in die Länge

Den Medizincheck hat der Innenverteidiger bereits am 7. Juli in seiner Heimat Südkorea absolviert. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro wurde fristgerecht (gültig bis 15. Juli) gezogen. Doch der Vollzug verzögert sich. Warum?

Wie die tz erfuhr, sind noch Details zu klären. Laut Bild soll es Probleme bei der Abwicklung mit Italiens Meister Neapel geben. Die Rechtsabteilung des FC Bayern habe sich inzwischen des Falls angenommen. Fakt ist: Alle Parteien sind dennoch zuversichtlich, dass der Transfer des südkoreanischen Abwehr-Stars zeitnah über die Bühne geht.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss sich beim designierten Neuzugang Kim Min-jae noch gedulden. © Sven Simon / Penta Press / Imago

Neuer Kim-Plan beim FC Bayern München

„Wir wissen, dass Kim Min-jae geht. Darüber sind wir traurig“, sagte Neapels neuer Trainer Rudi Garcia (59) am Samstag. Nach tz-Informationen möchte Kim, der sich nach Absolvierung seines Militärdienstes auf Heimaturlaub befindet, im Idealfall noch in der zweiten Hälfte des Trainingslagers des FC Bayern am Tegernsee zur Mannschaft stoßen.

Spätestens auf der Asien-Reise (24. Juli bis 3. August) soll Trainer Thomas Tuchel (49) seinen Wunsch-Innenverteidiger dabeihaben. „Wir wollen Lucas Hernandez ersetzen, mit dem wir geplant hatten und den ich sehr schätze“, sagte der Coach zum Tegernsee-Trainingsstart auf der Pressekonferenz. „Es ist nicht mehr das allergrößte Geheimnis, um welchen Spieler es geht.“ Kim… (bok/pk)